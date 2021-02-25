52 yaşındaki mühendis, çalıştığı gemiden düştü; şamandıraya tutunarak hayatta kaldı

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Çalıştığı ikmal gemisinden düşen bir denizci, Pasifik Okyanusu'nda 14 saat boyunca bir balıkçı şamadırasına tutunarak hayatta kalmayı başardı.

Yeni Zelanda'nın Tauranga limanından Kuzey Adası ve Pitcairn'e giden Silver Supporter'da baş mühendis olarak görev yapan 52 yaşındaki Vidam Perevertilov, motor odasındaki akşam mesaisini tamamladıktan sonra başının döndüğünü ve güverteye çıktığını, ardından da okyanusa düştüğünü belirtti. Stuff'a konuşan oğlu Marat, babasın gemiden düştüğünü hatırlamadığını ve bayılmış olabileceğini ifade etti.

Ayıldığında geminin kendisinden uzaklaştığını gördüğünü belirten Perevertilov, geminin gecenin karanlığında kaybolmaya başladığını belirtti. Uzakta bir balıkçı şamadırası gören denizci, ona doğru yüzdü. Bu Perevertilov'un hayatını kurtardı. Mürettebat, Perevertilov'un kaybolduğunu 6 saat boyunca fark etmedi.

Perevertilov'un kaybolduğunu farkettikten sonra mürettebat radyodan acil durum çağrısı yaptı. Polinezya'daki Fransız hava kuvvetleri uçakları arama çalışmalarına başladı ve Fransız meteoroloji hizmetleri olası sürüklenme yönünü tespit etmek için rüzgar ve akımı inceledi.

Mürettebat, Perevertilov'un sabah 4'teki mesai defterini doldurduğunu, büyük ihtimalle bu saatlerde düştüğünü bildirdi. Akşam 6 sularında kendini arayan Silver Supporter'daki bir mesai arkadaşı Perevertilov'un uzaklardaki sesini duydu ve sonra kendilerine el salladığını gördü. Can simidi ile gemiye doğru çekilen denizcinin çok yorgun olduğu ancak yaralanmadığı belirtildi.

Marat, "Babamın yaşam isteği güçlüydü, ancak bana güneş çıkmaya başladığında artık su üzerinde kalmakta zorlandığını söyledi" dedi. Marat babasının balıkçı şamandırasını hatıra olarak almadığını, başkasının hayatını kurtarması için orada bıraktığını ifade etti.