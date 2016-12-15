52 milyon sterline Çin yolcusu

Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG'in bonservisi için 52 milyon sterlin vermeye hazır olduğu Oscar'ın da haftalık 320 bin sterlin alacağı öğrenildi.

Eylül ayında Chelsea'nin ligdeki son yenilgisini aldığı Liverpool maçından sonra Conte'nin 3 sisteminde kendine yer bulamayan ve bir daha 11'de maça başlayamayan Oscar, eski takım arkadaşı Ramires'in izinden gidiyor.

Shanghai SIPG'in Oscar'ın transfer için Chelsea ile 52 milyon sterlin civarında bir bonservis fiyatı üzerinde anlaştığı öne sürüldü.



Çıkan haberlerin üzerine gözlerin çevrildiği 25 yaşındaki futbolcu dün yaptığı açıklamayla transfer iddialarını doğruladı.

Haftalık 320 bin sterlin alacak

''Transfer %90 gerçekleşti. Sonuçlanması için bürokratik işlemlerin tamamlanması gerekiyor.'' diyerek Çin'e transferini doğrulayan Oscar'ın haftalık 320 bin sterlin civarında bir ücretle yeni takım arkadaşı Hulk'a yakın bir kazanç elde etmesi tahmin ediliyor.