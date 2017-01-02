52 kere yurt dışına çıkan Adil Öksüz, üniversitenin dikkatini nasıl çekmedi?

15 Temmuz darbe girişiminin bir gün sonrasında Akıncılar Üssü'nde alındığı gözaltından sonra serbest bırakılan 'FETÖ’nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Adil Öksüz’ün dikkat çekmesin diye yurt dışı çıkışlarını yılbaşı, bayram, hafta sonu tatillerine göre ayarladığı ortaya çıktı.

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, 'FETÖ’nün bir numaralı ismi olarak gösterilen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Adil Öksüz hakkında istediği bilgilere Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ayrıntılı bilgiler verdi. Rektör, İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Adil Öksüz’ün 'FETÖ’den yurt dışına kaçan eski dekan Suat Yıldırım zamanında 1994 yılında alındığını söyledi.

Bu yapının üniversitede 1994, 2001 ve 2010 yıllarında 'yükseldiğine' dikkat çeken rektör, “Göreve başladığım 2011 yılından itibaren eleman alımı, atama yükseltme, yönetici yapma gibi gelişme alanları önlenmiştir” açıklaması yaptı.

Öksüz’ün 4 kaçak yurt dışı gidişi var

Rektör Muzaffer Elmas, Öksüz’ün kaç kez yurt dışına çıktığına ilişkin emniyetten aldıkları bilgileri de komisyona bildirdi. Adil Öksüz’ün son 15 yılda yani 2002’de bu yana 52 kez yurt dışına çıktığına dikkat çeken rektör, “15 yılda yapılan 52 gidişin 4 tanesi yurt dışı izni diğerleri bilgimiz dışında olup kaçak gidişlerdir. Bunların çoğu yurt içi izni bayram tatili hafta sonu ve eğitimin olmadığı zamanlardır” dedi.

Elmas, “Göreve başladığım 2011 yılından bu yana 6 yıl içinde izinsiz olarak gittiği 19 yurt dışının 8 tanesi yurt içi yıllık izinle, 5 tanesi bayram ve yılbaşı tatilinde 2 tanesi hafta sonu 2 tanesi de Perşembe Pazar günleri 2 tanesi de eğitimin olmadığı zamanlardır. İlgili kişinin bu bağlamda dikkat çeken bir durumu yöneticileri tarafından da algılanamamıştır” sözleri dikkat çekti.

15 Temmuz Darbe Komisyonu’na Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen açıklamalar şöyle.

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre bu yapı Üniversitemizde 1994 ,2001 ve 2010 yıllarında atak yapmıştır. Göreve başladığım 2011 yılından itibaren eleman alımı, atama yükseltme, yönetici yapma gibi gelişme alanları önlenmiştir.

Sakarya Üniversitesinde, bugüne kadar çeşitli kaynaklardan ve kurum içinden yapılan titiz ve ayrıntılı çalışma sonucu elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda mevcut 3200 akademik ve idari personelden incelemeye alınan toplam 133 kişi bulunmaktadır. Bu akademisyenlerden 102 tanesi açığa alınmıştır. Şu ana kadar değerlendirilmesi tamamlanan 82 akademisyen görevi sonlandırılmak üzere YÖK e gönderilmiştir. Diğerlerinin değerlendirilmesi devam etmektedir

Şu ana kadar gelen tüm bilgiler yapılan incelemeler doğrultusunda : Üniversitemizde 25 Aralık 2013 sonrasında yeni alınan ve atama yükseltme yapılan 369 akademisyenden FETO PDY kapsamında akademisyen yoktur.

Toplam sayısı 260 olan rektör yardımcısı dekan, dekan yardımcısı, müdür , bölüm başkanı, genel sekreter, daire başkanlarından iki bölüm başkanı bu kapsama görevden alınmıştır.

Basında da sık yer alan İlahiyat Fakültemizin şu anda 94 öğretim elemanı vardır. Atılma teklifi yapılan 9 kişi 1994 yılında Suat Yıldırım tarafından alınmıştır. Mevcut dekanımız son 6 yılda 50 öğretim elemanı almış içinde FETÖ PDY kapsamında kimse yoktur.

Kamuoyunda Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Adil Öksüz de yine Suat Yıldırım zamanında 1994 yılında Fakiilte'ye alınmıştır.

Bu şahıs 2002 yılından günümüze kadar yurt dışına üniversite izni ile dört kez çıkmış, bunların sonuncusu 2012 yılında Arnavutluk'a gerçekleşmiştir. Adil Öksüzün yurt dışına görevlendirme dışında senelik yurt dışı izni ile de iki kez gitmiştir.

Bu konuda basında , önce yılda 109 kere , sonra 5 yılda 109 kere çıktı gibi açıklamalar yapıldı. Farklı bilgilendirme yanlış anlaşılır diye açıklama yapmayıp gerçek durumu ilgililere bildirdim. Ancak kamuoyunda ve devletimiz makamlarında da bu algı olunca gerçek dununu bilgilendirmek istedim.

Emniyet yetkililerinden aldığımız listeden Adil Öksüzün 2002 den bu yana 15 yıl içinde 52 kere yurt dışına gittiği bilgisine ulaştık. 15 yılda yapılan 52 gidişin 4 tanesi yurt dışı izni diğerleri bilgimiz dışında olup kaçak gidişlerdir. Bunların çoğu yurt içi izni bayram tatili hafta sonu ve eğitimin olmadığı zamanlardır.

Göreve başladığım 2011 yılından bu yana 6 yıl içinde izinsiz olarak gittiği 19 yurt dışının 8 tanesi yurt içi yıllık izinle, 5 tanesi bayram ve yılbaşı tatilinde 2 tanesi hafta sonu 2 tanesi de Perşembe Pazar günleri 2 tanesi de eğitimin olmadığı zamanlardır. İlgili kişinin bu bağlamda dikkat çeken bir durumu yöneticileri tarafından da algılanamamıştır.