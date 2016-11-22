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Yaşam

52 bin liraya satışa çıkardığı aracını 6 bine çaldırdı!

Yapılan araştırmada arcın aynı gün içinde başka bir kişiye satıldığı ortaya çıktı

22 Kasım 2016 17:53

Bolu’da oturan Sedat Ö., internette 52 bin liraya satışa çıkardığı otomobilinin 6 bin liralık vergi borcunu ödeyerek ve lüks ofisine davet ederek güvenini kazanan kişiye aracın satışını yapınca dolandırıldı. Sedat Ö., polise şikayette bulundu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mutlu Yuca'nın haberine göre, Sedat Ö., otomobilini internet üzerinde verdiği ilanla satışa çıkardı. Sedat Ö., kendisini arayarak Tabaklar Mahallesi’nde çalıştığı şirketin lüks ofisine çağıran S.B. ile aracın satışı konusunda anlaştı. S.B., aracı patronlarının alacağını söyledi. S.B., iddiaya göre Sedat Ö.’nün güvenini kazanmak için aracın 6 bin 445 TL vergi borcunu ödedi. Satış işlemlerinin ardından satış belgesinin şirket muhasebesine gönderilmesiyle de parasının hesabına yatırılacağını söyledi.

Satışı yaptı, ofiste kimseyi bulamadı

Satışın tamamlanması ardından gün içinde paranın hesabına aktarılmadığını fark eden Sedat Ö., ofise gittiğinde kimseyi bulamadı. S.B.’nin telefonunun da kapalı olması üzerine dolandırıldığını anlayan Sedat Ö., satış işlemleri sırasında S.B. ve yanındaki kişinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleriyle polise başvurdu.

Aynı gün başkasında satılmış

Yapılan araştırmada arcın aynı gün içinde başka bir kişiye satıldığı ortaya çıktı. Sedat Ö’nün bu yüzden Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, ’Araca ihtiyati tedbir konulması’ talebi de geçerli olmadı. Sedat Ö., "Aracım aynı gün içinde Bartın’da başka bir kişiye satılmış. Bu kişilerin yakalanmasını istiyorum. Ofiste lüks eşyalar ve aracın vergi borcunu ödeyerek benim güvenimi kazandılar. Ancak mağdur oldum. Gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

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