52 asker hakkında yakalama kararı

Tekirdağ'da ‘FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 20 kişinin gözaltına alındığı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 52 asker hakkında, telefon trafiklerinin incelemesinin ardından yakalama kararı çıkardı.

Tekirdağ merkezli soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara, Antalya, Adıyaman, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sinop, Şırnak, Tokat ve Uşak’ta şüphelileri yakalamak için operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda şu ana kadar 20 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerden 26’sının soruşturmasının Tekirdağ’da, diğerlerinin ise bulundukları illerde yürütüleceği öğrenildi. (DHA)