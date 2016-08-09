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15 Temmuz Darbe Girişimi

52 akademisyen adliyeye sevk edildi

Harran Üniversitesi'nde görevli 52 akademisyen 25 Temmuz günü gözaltına alınmıştı

09 Ağustos 2016 21:43

Şanlıurfa'da darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Harran Üniversitesi'nde görevli 52 akademisyen adliyeye çıkarıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Şanlıurfa'da yürütülen soruşturma kapsamında; Harran Üniversitesi'nde terör örgütü ‘FETÖ’ adına faaliyette bulunduğu saptanan 52 akademisyen geçen 25 Temmuz günü gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan 9'u kadın 52 akademisyen, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

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