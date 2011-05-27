-51.5 MİLYAR LİRALIK BORÇ YAPILANDIRILDI ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dün akşam itibariyle yaklaşık 6 milyon 200 bin kişi başvurmuş. Yapılandırılan borç tutarı da 51 milyar 400 milyonu aşan bir rakam'' dedi. Babacan, uygulamadan yararlanmak isteyenler için başvuru süresinin 31 Mayıs tarihinde sona ereceğini anımsatarak, yasaya göre yeni bir uzatmanın mümkün görünmediğini söyledi. Babacan, ''Vatandaşlarımızın bir an önce işlemlerini yaptırmasında büyük fayda var. Aksi halde tekrar böyle bir fırsat ve imkanın sunulması kısa vadede pek mümkün görünmüyor'' diye konuştu. Dün akşam itibariyle sadece merkezi hükümetin topladığı vergiler açısından bakıldığında, 4 milyon 490 bin mükellefin başvurduğunu belirten Babacan, şöyle devam etti: ''Belediyelerin topladığı emlak vergisi gibi, TEDAŞ'ın topladığı elektrik borcu gibi borçlar bu rakamların içinde yok. Sadece Gelir İdaremizin topladığı vergi gelirleri açısından baktığımızda bugüne kadar toplam 4 milyon 490 bin mükellefimiz başvurmuş. Dosya sayısı 5 milyon 199 bin. Çünkü bir mükellefin birden fazla dosyası olabiliyor. Bu pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla bir sayıdır. Bu kadar yüksek sayıda vatandaşımızın başvuruyor olması, bir bakıma bir sil baştan yapma konusunda, kayıt dışından kayıt içine geçme konusunda vatandaşlarımızın ne kadar arzulu, istekli olduğunu da bize gösteriyor. Bu oldukça önemli bir sayı. Bu kapsamda yeniden yapılandırılan borç tutarı 30 milyar 580 milyon lira.'' Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açısından 1 milyon 707 bin vatandaşın yeniden yapılandırmadan yararlanmak için başvurduğunu bildiren Babacan, bu kapsamda yapılandırılan borç tutarının da 20 milyar 882 milyon lira olduğunu söyledi. Babacan, ''Yaklaşık 6 milyon 200 bin kişi başvurmuş. Ama bir kişi hem SGK hem Gelir İdaresine başvurmuş olabilir. Yapılandırılan borç tutarı 51 milyar 400 milyonu aşan bir rakam'' dedi. Babacan, bu rakamın sadece yeniden yapılandırılan borç tutarını gösterdiğini, henüz devletin kasasına girmiş bir para olmadığını söyledi. Babacan, 2011 bütçesini yaparken, yeniden yapılandırma uygulamasından gelecek rakamı sıfır kabul ettiklerine de vurgu yaptı. -''BÜTÇE YAPARKEN DİKKATE ALACAĞIZ''- ''Bu paranın kasaya girmesi durumunda nerelerde kullanılacak?'' sorusu üzerine Babacan, bunların bir kısmının peşin ödeneceğini, bir kısmının da 3 yıla kadar taksitlendirileceğini belirterek, şunları söyledi: ''Ne kadarı peşin ödenecek, ne kadar taksitlendirilecek ortaya çıktıktan sonra, biz oturup bir hesap, kitap yapacağız. Bunu da önümüzdeki 2012 ve daha sonraki yılların bütçesini yaparken kuşkusuz dikkate alacağız. Ancak bu rakamın bir kısmının borçların geri ödenmesinde kullanılacağını, belki bir kısmının da Türkiye'nin üretim kapasitesini,rekabet gücünü yükseltecek bazı alt yapı yatırımlarına yönlendirebileceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Ama rakamın ne kadarı nereye henüz kesin karar vermiş değiliz. 2012-2013-2014 yıllarını içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) yaparken dikkate alabileceğimiz bir rakam olarak önümüzde duracak. OVP'nin maliye politikası çerçevesi ve kamu maliyesi duruşuna göre o kompozisyon değişecektir. Şu an itibariyle daha bu rakamın tek bir kuruşuna dokunmuş değiliz.''