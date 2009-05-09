51 yıllık avukata plaket, 51 günlük avukata ruhsat

Adana'da meslekte 51 yılı geride bırakan avukat Sabri Çeviker'e plaket verilirken, aynı gün ruhsat alan Av. Abdullah Çam'ın da mesleğe başlamasından bu yana 51 günü geride bırakması nedeniyle ilginç ve tatlı bir tesadüf yaşandı.



Her iki meslektaşına da başarılar dileyen Baro Başkanı Av. Aziz Erbek, "Bir yanda 51 yıllık avukatımız, diğer yanda ise 51 günlük genç meslektaşımız var. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Umarım, genç meslektaşım da nice 51 yıllara ulaşır. Değerli meslek büyüğümüze de hâlâ mesleğini icra ediyor olmasından dolayı sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.



Mesleğinde 51 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını bildiren Av. Sabri Çeviker de, aldığı plaket nedeniyle Baro Başkanı Av. Erbek'e teşekkür ederek, "Ben ayrıca 51 yıllık evliyim. Bu anlamda önce eşime benimle beraber bu hayatı paylaştığı için teşekkür ediyorum. Genç meslektaşıma da önce sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.

