51 yaşındaki Japon futbolcu namıdiğer Tsubasa, 1 yıl daha sözleşme uzattı

Japonya 2. Lig ekiplerinden Yokohama FC'de oynayan golcü oyuncu Kazuyoshi Miura namıdiğer Tsubasa, 51. yaş gününe 1 ay kala 2005 yılından bu yana formasını giydiği Yokohama FC ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Miura, bu sezon profesyonel kariyerinde 33. sezonunu geçirecek. Futbolcu olmak için 15 yaşında Brezilya'ya giden Kazuyoshi Miura, aynı zamanda 'Tsubasa' çizgi film karakterinin de esinlenildiği kişi.

Kazuyoshi Miura kimdir?

Futbola Japonya'nın Shizuoka Gakunen Lisesi'nde başlayan Miura, Brezilya, İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve son olarak tekrar Japonya'ya döndü.

Dünyanın en yaşlı futbolcusu olan Japon futbolcu, aynı zamanda futboldaki 33. sezonuyla da dünyanın en uzun futbol kariyerine sahip.

Santrafor mevkisinde forma giyen Miura'nın, sırasıyla oynadığı futbol takımları;

-Shizuoka Gakunen (Japonya)

-CA Juventus (Brezilya)

-Santos FC (Brezilya)

-Matsubara (Brezilya)

-CRB (Brezilya)

-Piracicaba (Brezilya)

-Coritiba FC (Brezilya)

-Santos FC (Brezilya)

-Verdy Kawasaki (Japonya)

-Genoa (İtalya)

-Verdy Kawasaki (Japonya)

-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

-Kyoto Sanga (Japonya)

-Vissel Kobe (Japonya)

-Yokohama FC (Japonya)

-Sydney FC (Avustralya)

-Yokohama FC (Japonya)