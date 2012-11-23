51 yaşındaki hırsız geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İstanbul Üsküdar'da, bir binaya hırsızlıklık için girenlerden birinin, çıkarken karşılaştığı yaşlı kadını iterek yaralaması üzerine bir mahalleli tarafından darp edildiği bildirildi. Kamil Yoksul (51) adlı hırsızın götürüldüğü polis merkezinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Üsküdar’ın Salacak Mahallesi'nde saat 15.00 sularında meydana gelen olayda, hırsızlık şüphesiyle karakola götürülen bir kişi, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

İddiaya göre, hırsızlık için 4 katlı binanın en üst katındaki bir daireye giren Kamil Yoksul ile Mevlüt Gülmez adlı iki kişi, dışarı çıkarken Sadiye Alpullu ile karşılaştı.

Yaşlı kadının binada ne aradıkları şeklindeki sorusu üzerine iki hırsız, yaşlı kadını iterek merdivenlerden düşürdü.

Yaşlı kadının çığlıklarına gelen mahalle sakinleri, kaçan hırsızları kovaladı. Zanlılardan Kamil Yoksul bir kahvehanede yakalandı ve mahalle sakinleri tarafından darp edildi. Ardından polise teslim edilen Yoksul, götürüldüğü karakolda fenalaştı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan zanlı hayatını kaybetti.

Diğer hırsızın da yakalandığı ifade edildi.