51 kaçağa yer temin eden kişiye 153 bin lira para cezası

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Elmalı ilçesinde Afganistan uyruklu 51 kaçak yakalandı. Afganlara yer temin ettiği belirlenen kişiye, her kaçak için 3 bin TL idari para cezası uygulandı.​

Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bayralar Mahallesi\'nde oturan A.B.\'nin serasına operasyon düzenledi. Seranın yanında bulunan barakada, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 51 kaçak yakalandı. Kaçakların çeşitli illerden toplanarak E.B. adlı organizatör tarafından Elmalı\'ya getirildiği öğrenildi.

Kaçaklara yer temin eden A.B. hakkında işlem başlatıldı. A.B.\'ye her kaçak için 3 bin TL olmak toplam 153 bin lira idari para cezası uygulandı. Organizatör E.B.\'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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