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15 Temmuz Darbe Girişimi

51 Hava Harp Okulu öğrencisine 3'er kez müebbet istemi

15 Temmuz iddianamesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandı

02 Ocak 2017 14:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 15 Temmuz iddianamesinde 51 Hava Harp Okulu öğrencisi için ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

 

İlk kez Ankara'da eğitim

 

İddianamede, Hava Harp Okulu Komutanlığı tatbiki eğitim kampı faaliyetleri kapsamında 3. sınıf Harbiyelilere Yuvarlak Kubbe Temel Paraşüt Eğitimi’nin ilk kez Ankara’da verildiğine dikkat çekildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri arasındaki müşterek eğitim planlamasının en az bir yıl önce yapıldığı anlatılan iddianamede, söz konusu eğitime ilişkin Hava Harp Okulu Komutanlığı’ndan gönderilen bilgi yazısına yer verildi. Yazıda şunlar aktarıldı: “Hava Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde son 5 yıl dahil olmak üzere uzun yıllardır Harbiyelilere paraşüt eğitimi verilmemektedir

2015 - 2016 eğitim kampı döneminde icra edilmesi planlanan paraşüt eğitimlerinin son sınıfa geçecek 3. sınıf Harbiyelilere 1. Grup 11 - 23 Temmuz 2016 tarihleri arasında, 2. Grup 24 Temmuz - 5 Ağustos 2016 tarihleri arasında olacak şekilde Ankara’da icra edilmesi planlanmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından paraşüt eğitiminin Kara Kuvvetleri Komutanlığı imkânları ile yapılmasının planlanmıştır.” 
İddianamede, 22 Haziran 2016 tarihli paraşüt atlayışları konulu emrin darbeci Hava Korgeneral Kurmay Başkanı Hasan Hüseyin Demirarslan tarafından imzalanarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Eğitim Komutanlığı ve Hava Lojistik Komutanlığı’na gönderildiği belirtildi.

Öğrencileri Ankara’ya gönderen Hava Harp Okulu Alay Komutanı Albay Hüseyin Ergezen ile öğrencilerin Etimesgut Hava Üssü’ne götürülme eylemini organize eden Yüzbaşı Kenan Baştuğ’un da darbe girişimi sırasında aktif rol üstlendiği iddia edildi.

 

2 bin mermi dağıtıldı

 

İddianamede şüpheli Binbaşı Hasan Hüseyin Ecik’in darbe girişiminde rol alanları WhatsApp mesajıyla göreve çağırdığı, nöbetçi subay Üsteğmen Hakan Olga’ya ‘bütünleme sınavları’ maksadıyla okulda kalan Harbiyelileri ivedi olarak içtimaya almasını, silahların bulunduğu malzemeliği açmasını emrettiği ifade edildi. 

Binbaşı Ecik’in taburun iç bahçesinde toplanan Harbiyelilerden 20’sine silah dağıtımı yaptığı ve cuntacı Ümit Gençer’in de dolabında sakladığı 2 bin 250 mermiden bir kısmının Harbiyelilere dağıtıldığına dikkat çekildi. İddianamede öğrencilerin silahlandırıldıktan sonra helikopterlerle Genelkurmay Başkanlığı, Türk Telekom ve Etimesgut Askeri Hava Üssüne taşınarak darbe girişiminde görevlendirildiği kaydedildi.

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