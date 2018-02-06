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51 gün cezaevinde kalan Fransız gazeteci: Tek dostum bir gaydiyandı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçmek isterken 26 Temmuz 2017 tarihinde yakalanan ve 'YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla 51 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Fransız ga

06 Şubat 2018 19:13

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı\'ndan Irak\'a geçmek isterken 26 Temmuz 2017 tarihinde yakalanan ve \'YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu\' iddiasıyla 51 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Fransız gazeteci Loup Bureau, cezaevi ile ilgili anılarını anlatırken, tek dostunun ismini vermek istemediği gardiyan olduğunu söyledi.
Irak\'a geçmek için 26 Temmuz 2017 tarhinde Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı\'na gelen Fransız gazeteci Loup Bureau, burada polis tarafından gözaltına alınarak Şırnak\'a götürülmüş, Şırnak\'ta 1 Ağustos\'ta çıkarıldığı mahkemede, \'YPG terör örgütü üyesi\' olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un devreye girerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iki kez telefonda görüşmesinden sonra Fransız gazeteci 15 Eylül\'de çıkarıldığı mahkemede tahliye edilmiş ve ardından sınır dışı edilmişti. Şırnak T Tipi Cezaevi\'nde 51 gün kalan Fransız gazeteci Loup Bureau, cezaevi anılarını sosyal medya hesabında paylaştı. Gazeteci Bureau, tutuklandıktan sonra ailesinden hiçbir haber alamadığı için açlık grevine başladığını ancak avukatının tavsiyesi üzerine bırakmak zorunda kaldığını ifade ederek, \"Avukatım, bana 2017 Türkiye’sinde açlık grevi yapmanın hiçbir faydası olmayacağını söyleyince, 4 gün sonra bırakmak zorunda kaldım\" dedi.
Cezaevinde bir kantin olduğunu 3 hafta sonra öğrendiğini ve gardiyanların kendisine bu konuda hiç bilgi vermediğini ileri süren Bureau, kantinde bulunan ürünlerin listesini de sosyal medya hesabından paylaşarak, \"Türkçe bilmediğim ve elimde sözlük bulunmadığından sadece birkaç ürünün Fransızca karşılığını öğrenebildim\" dedi. Cezaevindeki tek dostunun adını vermek istemediği bir gardiyan olduğunu da söyleyen Loup Bureau, \"İnsaflı gardiyan ile gizlice mesajlar paylaştım, hapishanede geçirdiğim günlerde çok yardımcı oldu\" dedi.

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