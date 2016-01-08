'Yılın Kahramanı' seçilen Maggie Doyne, 51 çocuğundan en küçüğünü kaybetti

CNN tarafından ‘Yılın Kahramanı’ seçilen Maggie Doyne Nepal’de kurduğu çocuk evinde büyüttüğü 51 çocuktan “Hayatımın aşkı” dediği 18 aylık Ravi’yi kaybetti. Kendi kurduğu çocuk evinde annesiz babasız kalmış çocuklara bakan Doyne, iki ay açlık çeken Ravi’yi bulduğunda bebeğin durumu çok ciddiydi.

Radikal’in haberine göre Maggie Doyne 29 yaşında, Amerika New Jersey doğumlu cesur bir kadın. İlk kez 2006 senesinde, 13 senelik sivil savaş son bulduğunda gittiği Nepal’den bir daha dönmeyip orada onlarca çocuğa annelik yaptığı çocuk evini kuran Doyne, 51 çocuğundan en küçüğü olan 18 aylık Ravi’yi kaybetti.

"Hayatımın aşkı"

Kendi kurduğu BlinkNow bünyesinde kurduğu çocuk evinde annesiz babasız kalmış ya da ruh sağlığı yerinde olmayan anne babaların çocuklarına bakan ve onlarla yaşayan Doyne, Ravi’yi bulduğunda bebeğin sağlık durumu oldukça ciddiydi. Sonraki süreçte onun sağlığına kavuşmasına yardım eden Doyne New York Times’a verdiği bir röportajda, Ravi’den ‘hayatımın aşkı’ olarak bahsetmişti. Doyne, geçtiğimiz günlerde Facebook’tan yazdığı oldukça duygusal bir mesajlar Ravi’yi kaybettiğini duyurdu.

CNN tarafından 2015’te Yılın Kahramanı seçilen Doyne, ödül olarak aldığı 100 bin doları Kopila Vadisi’ndeki çocuk evinde bir okul açmak için kullanıyor. İhtiyacı olan enerji bio-gaz, yağmur suyu ve güneşten sağlanacak olan okulda çocuklar kendi meyve-sebzelerini yetiştirip, hayvanlarını büyütecek.

18 yaşına gelen çocuklar çocuk evinden ayrıldığı için Doyne aynı zamanda bu çocukların sonraki hayatlarına adapte olmalarında onlara yardımcı olacak bir proje üstüne de çalışıyor. Bu yetişkinlik projesi de BlinkNow’a giden destekler çerçevesinde planlanıyor.