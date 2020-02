'51 bin uyuşmazlık, ara buluculukla anlaşmayla sonuçlandı'

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ADALET Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, \"Bugün itibarıyla yaklaşık 51 bin uyuşmazlık ara buluculukla anlaşmayla sonuçlanmış durumda. 22 bin 500 uyuşmazlık ise anlaşmazlıkla sonuçlandı. Bu da Türkiye geneline bakıldığında yüzde 70 oranında anlaşmayla sonuçlandığını gösteriyor\" dedi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Bağımsız Arabulucular Derneği (BADER) tarafından \'Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk\' semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Öztatar, ara buluculuk sisteminin 1 Ocak\'tan itibaren yaklaşık 5 aydır uygulandığını söyledi. İş mahkemelerinde ara buluculuk sisteminin şart haline geldiğini aktaran Öztatar, \"Gerçekten Türkiye geneline baktığımızda da veriler çok olumlu. Bugün itibarıyla yaklaşık 51 bin uyuşmazlık, ara buluculukla anlaşmayla sonuçlanmış durumda. 22 bin 500 uyuşmazlık ise anlaşmazlıkla sonuçlandı. Bu da Türkiye geneline bakıldığında yüzde 70 oranında anlaşmayla sonuçlandığını gösteriyor. Bundan daha güzel bir sonuç da şu; şu ana kadar bütün Türkiye\'de açılan dava sayısı 20 bin 477. Bu da geçen seneye göre, yüzde 80 oranında azaldığını gösteriyor\" diye konuştu.

Afyonkarahisar\'da da ara buluculuk uygulamasının başlamasından sonra dava sayılarında azalma olduğunu aktaran Öztatar, \"Afyonkarahisar\'da 157 dava açılmış, iş mahkemesinde. Afyonkarahisar Adliyesi\'ndeki 2 mahkemeye gelen başvuru sayısı bu. Bu da demek oluyor ki 5 ayda bir mahkemeye 75 civarında dosya açılmış. Geçen yıl bu sayı ayda 300 civarında sayıya ulaşıyordu. Bu da demek oluyor ki iş mahkemelerindeki dava sayısı yüzde 80 azaldı. Bu sistemin demek ki faydalı olduğunu, ara bulucularımızın başarılı şekilde bu sistemi uyguladıklarını göstergesidir. Bu bizi mutlu ediyor\" dedi.

İŞÇİ VE İŞVERENİN LEHİNE

Ara buluculuk sayesinde iş mahkemelerinde uyuşmazlıkların sonuçlanma süresinin de kısaldığını vurgulayan Hakan Öztatar, şunları söyledi:

\"İş mahkemelerinde davanın sonuçlanma süresi ortalama 534 gündür. Buna İstinaf ve Yargıtay\'ı da eklerseniz, bir işçinin tazminata kavuşma süresi yaklaşık 1000 gündür. Yani bugün bir işçimiz dava açsa normal şartlarda 2021 veya 2022 yılında alacağına kavuşma hakkı varken, bugün itibarıyla en geç 28 günde işçimiz arabuluculuk süreciyle iş davalarında alacağına kavuşuyor. Bu işçilerimiz için çok ciddi bir reform. Gerçekten çıkarılan bu iş kanunu ciddi şekilde işçilerimizin lehinedir. Aynı zamanda işverenin de lehinedir. Yargı sisteminde bir taraf kaybederken, bir taraf kazanmaktadır. Oysa ara buluculuk her iki tarafın da kazandığı sistemdir. Hem işçi hem de işveren kazanmaktadır. İşçimiz bir an önce alın teri kurumadan, hakkına kavuşmakta işveren kardeşimiz de bu sorunu bir an önce çözmek suretiyle önüne bakabilmektedir. Diğer işleriyle uğraşabilmektedir. Geç gelen adalet, adalet değildir.\"

BADER Başkanı Dursun Yassıkaya da arabuluculuk sisteminde avukatların çalışma ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

