50'yi geçen erkekler prostat muayenesi olmalı

Prof. Dr. Esen, yaptığı açıklamada, Türkiye'de her 12 erkekten birisinin prostat kanserine yakalandığını, 50 yaşını geçen erkeklerin yılda bir kez muayene olmaları gerektiğini bildirdi.Prostat kanserinin yaşlanan insan için önemli olduğunu vurgulayan Esen, "Bu nedenle de erken teşhisin çok büyük önemi var. Pek çok kanser türünde olmayan erken teşhis, prostat kanserinde var. 50 yaşın üzerindeki erkeklerin yılda bir defa (PSA) denilen kan muayenesiyle parmak muayenesini yaptırması gerekiyor. Hastalar tarafından bu itici bir konu gibi algılanıyor. Hiç öyle olmamalı. Bu muayene çok çok önemli" dedi.Ailelerinde prostat kanseri olanların 40'lı yaşların başından itibaren muayene yaptırması gerektiğini de ifade eden Esen, şöyle devam etti:"Çünkü erken dönemde tanısı konmuş bir prostat kanserinden hiç korkmuyoruz, bunu çok iyi tedavi edebiliyoruz. Bu tedaviyi sadece cerrahi ve ışın tedavisi yöntemlerle değil, birden fazla yöntemle yapıyoruz. O nedenle sık gördüğümüz, katiyen korkulmaması gereken farkındalık yaratılması gereken bir konu.Fonksiyonel açıdan da hastanın hayat sağlığı veya hayat kalitesinden kayıplar yaratmamaya çalışıyoruz. Buna cinsellik de dahil."Türkiye'de en önemli kanser türünün prostat değil, mesane kanseri olduğunu ifade eden Esen, "Türkiye için bence en önemli kanser türü prostat değil, mesane kanseridir. Bu kadar çok sigara içilen bir ülkede bazen prostat onun önemini ortadan kaldırıyormuş gibi geliyor. Bence mesane kanseri çok önemli. Orada da bir kere bile çıkarsa çıksın. İdrarda kan görülüyor olmasını halkın çok önemsemesi gerektiğini söylemek isterim" dedi.