508 STK’dan BM teklifi için ortak açıklama: Dernekler, vakıflar ve yardım toplama maddeleri geri çekilsin!

508 sivil toplum kuruluşu, "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi"ndeki dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddeleri n geri çekilmesi için ortak açıklamada bulundu.

Teklifin yasalaşması durumunda başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk-gençlik hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacağının belirtildiği açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Bu konuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte 'hızlı kapatma' prosedürü yaratılmış olacaktır. Bu sebeple aşağıda imzası 508 sivil toplum örgütünün ortak talebini 23 Aralık 2020 günü; Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi grup başkan vekilleri ile Deva Partisi Milletvekiline ilettik. Ekte kapsamlı olarak temel itiraz sebeplerini belirttiğimiz tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerinin geri çekilmesini 508 sivil toplum örgütü olarak yineliyoruz!"

Teklifte Yapılan Düzenlemelere İlişkin Görüşlerimiz: