507 karatlık değerli elmas

Cullinan Madeni’nde 507 karatlık yeni bir dev elmas bulundu. Çok kaliteli olan elmasın değeri 20 milyon dolardan fazla.



19’uncu büyük elmas



Güney Afrika’da Petra Diamonds Konsorsiyumu’na ait olan Cullinan Madeni’nde devasa büyüklükte bir elmas daha bulundu. Londra merkezli elmas şirketinden yapılan açıklamada, ham haliyle tavuk yumurtası büyüklüğündeki 507 karat elmasın 100 gram ağırlığında ve dünyada şimdiye kadar bulunan en büyük 19’uncu elmas olduğu belirtildi. Beyaz elmasın çok kaliteli renk ve parlaklığa sahip olduğunu belirten uzmanlar, piyasa değerinin 20 milyon doları aşacağını belirtti. 10 büyük elmas çıktı



AynI madende 1905 yılında 3 bin 106 karatlık dünyanın en büyük elması bulunmuştu. “Cullinan Elması” olarak adlandırılan bu değerli taşın fiyatı ise 300 milyon dolar. Dünyanın en büyük 20 elmasından 10’u Cullinan madeninden çıkartıldı. Aynı madende daha önce de 168, 58.5 ve 53.3 karatlık elmaslar bulunmuştu. Petra CEO’su Johan Dippenaar, “Cullinan Madeni dünyaya olağanüstü kalitede bir elmas daha sundu” diye konuştu.

