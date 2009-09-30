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Yaşam

507 karatlık değerli elmas

Cullinan Madeni’nde 20 milyon dolardan fazla değeri olan 507 karatlık yeni bir dev elmas bulundu.

30 Eylül 2009 03:00

Cullinan Madeni’nde 507 karatlık yeni bir dev elmas bulundu. Çok kaliteli olan elmasın değeri 20 milyon dolardan fazla.

19’uncu büyük elmas

Güney Afrika’da Petra Diamonds Konsorsiyumu’na ait olan Cullinan Madeni’nde devasa büyüklükte bir elmas daha bulundu. Londra merkezli elmas şirketinden yapılan açıklamada, ham haliyle tavuk  yumurtası büyüklüğündeki 507 karat elmasın 100 gram ağırlığında ve dünyada şimdiye kadar bulunan en büyük 19’uncu elmas olduğu belirtildi. Beyaz elmasın çok kaliteli renk ve parlaklığa sahip  olduğunu belirten uzmanlar, piyasa değerinin 20 milyon doları aşacağını belirtti. 10 büyük elmas çıktı

AynI madende 1905 yılında 3 bin 106 karatlık dünyanın en büyük elması bulunmuştu. “Cullinan Elması” olarak adlandırılan bu değerli taşın fiyatı ise 300 milyon dolar. Dünyanın en büyük 20 elmasından  10’u Cullinan madeninden çıkartıldı. Aynı madende daha önce de 168, 58.5 ve 53.3 karatlık elmaslar bulunmuştu. Petra CEO’su Johan Dippenaar, “Cullinan Madeni dünyaya olağanüstü kalitede bir elmas  daha sundu” diye konuştu.

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