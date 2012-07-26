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Yaşam

5000 yıllık Firavun teknesi bulundu

Mısır Tarihi Esereler Bakanı Muhammed İbrahim, bulunan güneş teknesinin 5 bin yıl önce hüküm sürmüş ilk hanedan dönemlerinden biri olan Firavun Den dönemine ait olduğunu bildirdi

26 Temmuz 2012 17:42

Fransız arkeologlar, Mısır'ın Ebu Rawash kentinde yaptıkları kazı çalışmasında, yaklaşık 5 bin yaşında olduğunu tahmin ettikleri firavun güneş teknesi buldu.

Mısır Tarihi Esereler Bakanı Muhammed İbrahim, bulunan güneş teknesinin 5 bin yıl önce hüküm sürmüş ilk hanedan dönemlerinden biri olan Firavun Den dönemine ait olduğunu bildirdi.

Eserin durumu hakkında bilgiler veren İbrahim, teknenin boyunun 6 metre, eninin ise 1,5 metre ve hala kullanılabilir durumda olduğunu, müzede sergilenmeden önce güvertede yenileme çalışmalarının yapılacağını açıkladı.

Uzmanlar, ölüme yaklaştığını anlayan firavunların ahirete yolculuk yapmak için “güneş tekneleri”ni kullandığını ve inançlarına göre bu sayede ahirete ulaştığını belirtti.

Mısırlı arkeologlar, 1954 yılında Firavun Khufu'nun 4 bin 500 yıllık 43 metre boyundaki sedirden yapılmış güneş teknesini Giza Piramitleri'nde bulduktan sonra aynı yerde sergiye açmışlardı.

 

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