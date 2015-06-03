500 yıllık tarihi Tunca Köprüsü 600 bin liraya aydınlatıldı



Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü, Edirne Valiliği tarafından 600 bin lira harcanarak aydınlatıldı.



Açılış için mehteranlı ve havai fişekli program düzenlendi.



Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, "4 vali arkadaşımız buranın aydınlatılması için uğraşmış, ancak uygun bir proje Anıtlar Yüksek Kurulu'na benimsetilememiş. Biz bu uğraşı sarf ettik ve hedefe ulaştık" dedi.



Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapan ve metrekareye düşen tarihi eser bakımından dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Edirne'de, tarihi köprülerin aydınlatılması son 14 yılda yapılan onlarca ihale ve projeye rağmen bir türlü gerçekleştirilememişti.



Edirne'ye atandıktan sonra köprülerin aydınlatılması için yoğun uğraş sarf eden Vali Dursun Ali Şahin'in hazırladığı aydınlatma projesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Philips Türkiye tarafından ve sponsor desteği 600 bin lira harcanarak 1 ayda tamamlandı.



Vali Dursun Ali Şahin, yapımı süren Karaağaç Köprüsünün tamamlanmasının ardından, kent merkezini Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan Tunca Nehri üzerindeki köprünün araç trafiğine kapatılacağını söyledi.

