T24 LogoT24 Logo
Yaşam

500 yıllık tarihi Tunca Köprüsü 600 bin liraya aydınlatıldı

Aydınlatma projesi son 14 yılda yapılan onlarca ihaleye rağmen bir türlü gerçekleştirilememişti

03 Haziran 2015 10:19


Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü, Edirne Valiliği tarafından 600 bin lira harcanarak aydınlatıldı.


Açılış için mehteranlı ve havai fişekli program düzenlendi.


Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, "4 vali arkadaşımız buranın aydınlatılması için uğraşmış, ancak uygun bir proje Anıtlar Yüksek Kurulu'na benimsetilememiş. Biz bu uğraşı sarf ettik ve hedefe ulaştık" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapan ve metrekareye düşen tarihi eser bakımından dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Edirne'de, tarihi köprülerin aydınlatılması son 14 yılda yapılan onlarca ihale ve projeye rağmen bir türlü gerçekleştirilememişti.

Edirne'ye atandıktan sonra köprülerin aydınlatılması için yoğun uğraş sarf eden Vali Dursun Ali Şahin'in hazırladığı aydınlatma projesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Philips Türkiye tarafından ve sponsor desteği 600 bin lira harcanarak 1 ayda tamamlandı.

Vali Dursun Ali Şahin, yapımı süren Karaağaç Köprüsünün tamamlanmasının ardından, kent merkezini Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan Tunca Nehri üzerindeki köprünün araç trafiğine kapatılacağını söyledi.
 

ETİKETLER

edirnetarihi köprüaydınlatıldıtunca köprüsü600 bin lira

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24