500 yıllık tarih kitap oldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nin 500 yıllık tarihine ışık tutan \'Bodrum Yarımadası\'nın Tarihi Coğrafyası\' adlı kitap yayımlandı.

Prof. Dr. Ahmet Özgiray ve Prof. Dr. M. Akif Erdoğru\'nun derlediği \'Bodrum Yarımadası\'nın Tarihi Coğrafyası\' adlı kitabının tanıtım toplantısı ve imza günü etkinliği bir otelde yapıldı. İmza gününe CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Prof. Dr. Ahmet Özgiray, Prof. Dr. M. Akif Erdoğru ve akademisyenler ile Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Özatacan ve geniş bir dinleyici topluluğu katıldı. Bodrum\'un tarihiyle ilgili yayınlanan bu kitap için teşekkürlerini ileten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Prof. Dr. Ahmet Özgiray\'ın akademik hayatı boyunca Bodrum\'un tanıtılması ve tarihinin bilinmesi için olağanüstü bir çaba içinde olduğunu belirterek \"Bugün tanıtımı yapılan \'Bodrum Yarımadasının Tarihi Coğrafyası\' kitabını belediyemizin bir yayını olarak kamuoyuna sunmanın kıvancını yaşıyoruz. İsteyen gelip belediyemizin ilgili müdürlüklerinden bu kitabı ücretsiz temin edebilir. Bizler, Bodrumlu olarak aslımızı bildik, bugüne kadar da yaşattık. Ancak gelişen dünya şartları ve teknoloji, yeni nesilleri kendi benliklerinden koparmakta, bu durum da okumayan, hayatı sorgulamayan bir neslin yetişmesine neden olmaktadır. Artık sokaklarda top koşturan, top oynarken cam kıran çocuklar maalesef ki yok. Bodrum siz değerli hocalarımız tarafından araştırıldıkça; bizler de kültürümüzü, tarihimizi yakından öğrenmiş, tanımış olacağız. Bodrum için yapılan her çalışma, bizim nazarımızda değerlidir, kıymetlidir, önemlidir. Bizler de var oldukça, sizlere destek olmaya devam edeceğiz\" dedi.

BODRUM\'UN ESKİ ADI SIRAVOLOS\'TU

Kitabın derleyicilerinden Prof. Dr. M. Akif Erdoğru, 2007 yılından bu yana Prof. Dr. Ahmet Özgiray\'la birlikte Bodrum üzerine çalışmalar yaptıklarını ve sempozyumlar düzenlediklerini belirterek, \"Kitap, 1522 yılından bugüne Bodrum\'un iskan edilen bölgeleri, Bodrum Yarımadası\'nda yetişen tarım ürünleri, sayısal nüfus verileri Osmanlı Arşiv Belgelerine ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü\'nün arşivindeki bilgilere göre hazırlandı. Bodrum, arşivlerde \'Sıravolos Nahiyesi\' olarak yer alıyordu. Sonraki dönemlerde yarımada Sıravolos ve Karaova olarak iki nahiyeye bölünmüştür. Bodrum Yarımadası\'nın Osmanlı Türk dönemi hakkında yapacağımız çalışması için bir kaynak eseri derledik. İsmi bilinen, ancak kurulduğu yer hakkında bugün bilgi sahibi olunamayan yerler titiz çalışmalarla ortaya çıkarılabilecek. Bunun için de ilgi duyan akademisyenlere büyük iş düşmektedir. Arşivlerde Hürrem, Kuyucak, Göçer, Kızılca Kuyu, Maymuncuk, Mülk, Türkmenönü gibi Bodrum köylerinin isimlerinin bulunmasına rağmen, bu köylerin bugün yok olduğu dolayısıyla yerlerinin tespit edilmesi gerekmektedir\" dedi.

BODRUM KALESİ VE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Prof. Dr. Ahmet Özgiray da Bodrum\'un 500 yıllık geçmişine dayanan eser ile ilgili olarak, \"Bodrum Kalesi, Kanuni Sultan Süleyman\'ın Rodos seferi dönüşünde, Saint Jean Şövalyeleri\'nden alınmıştır. Ada alınıncaya kadar şövalyeler deniz ve karadan halka zulmedip, mallarını yağmalamışlardır. Saldırılara karşı halk Episkopi\'de bir rasathane kurarak buradan şövalyeleri gözetlemeye başlamışlardır. Fetih sonrası kalenin anahtarı bizzat Behram Paşa tarafından 17 Kasım 1522 tarihinde Pargalı İbrahim Paşa aracılığı ile Kanuni Sultan Süleyman\'a ulaştırılmıştır. Büyük Türk gezgini Evliya Çelebi, 1670\'li yıllarda Bodrum\'a gelmiştir ve burada yetişen siyah üzümün meşhur olduğunu söylemiştir. Çarşı, pazarı, evleri hakkında bilgi verdikten sonra Bodrum karşısındaki İstanköy adasına geçtiğini, seyahatnamesinden biliyoruz. Bodrum\'un değerlerini yükseltmek için mesaimizi, ömrümüz elverdiğince sürdürmeye devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.

Sunumun ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Prof. Dr. Ahmet Özgiray ve Prof. Dr. M. Akif Erdoğru, \'Bodrum Yarımadasının Tarihi Coğrafyası\' kitabını misafirler için imzaladı.

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