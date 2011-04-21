500 yıllık Osmanlı rüyası?

T24 - Ünlü mimar Hakan Kıran'ın tahmini, İstanbul'a ikinci Boğaz açılacak. İstanbul nefesini tuttu Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağı 'Çılgın Proje'yi bekliyor. Herkes bu projenin içinde neler olduğunu merak edip tahminler yürütüyor. En güçlü iddia ise Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023'te açılmak üzere İstanbul'a Silivri-Çatalca hattı üzerinden yeni bir boğaz açılması…



Star Gazetesi'nden Şenol Baştakar'ın haberine göre, Taksim-Yenikapı Haliç metro geçiş köprüsü projesinin de mimarı olan Kıran, "İstanbul için bugüne kadar konuşulan projeler arasında bana en çılgını İstanbul'a yapılacak bir ikinci Boğaz geçidinin olabileği geliyor" diyor. Kıran'a göre bu proje hayata geçerse İstanbulBoğaz'ındaki deniz trafiği tamamen bu kanaldan yapılacak.Üstüne bir de köprü inşa edilecek.





Osmanlı'nın rüyası gerçek olacak



Ünlü mimar Hakan Kıran'a göre İstanbul'a açılacak ikinci Boğaz ile Osmanlı'nın hayali de gerçekleşmiş olacak. İstanbul'a yapılacak projenin özellikle eski ve gerçek İstanbul'u korumaya yönelik olması gerektiğine dikkat çeken Kıran, yapılacak her projenin sosyolojik ekonomik gibi bir çok fonksiyonu hesaplanarak oluşturulması gerektiğine dikkati çekiyor. Projenin hayata geçmesiyle tankerlerin Boğaz trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. Yeni bir interland ve bir cazibe merkezi oluşacak. Boğazın güvenliği sağlanacak. Süveyş Kanalı'nda olduğu gibi deniz trafiğinde de ciddi bir gelir elde edilebilecek.





Hıncal Uluç telefonda dondum kaldım demişti



Gazeteci Hıncal Uluç, köşesinde gündeme getirdiği Başbakan Erdoğan'ın hayalindeki projeyle ilgili "Telefon elimde dondum kaldım. Bu İstanbul için bugüne kadar duyduğum en çılgın proje. 'Bin proje say' denilse aklıma gelmez. Yazsam, aylarca gündemde kalır" demişti. Başbakan Erdoğan ise daha sonra çıkan haberlerle ilgili şunları söylemişti: "AKM ve Taksim'le ilgisi yok. Benim düşündüğüm farklı bir proje. Bunların şu anda bahsettiği alanların tamamen dışında. Ama bunların "hafsalası" bunu almıyor. İnşallah onu da açıklama zamanı gelecek. Şu anda çalışmalarımız sürüyor."







