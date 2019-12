-500 YILLIK MAĞARAYI TURİZME KAZANDIRIYOR GAZİANTEP (A.A) - 10.01.2011 - Gaziantep'te tarihe tanıklık eden ve işgal yıllarında depo ile barınak olarak kullanılan 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Gaziantep Kalesi eteklerinde bulunan ve kentin Fransızlar tarafından işgali sırasında hububat ve cephanelik deposu olarak kullanılan tarihi mağara, içerisindeki 4 su kuyusu ile bir çok kişinin barındığı bir mekan olmuş. Yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak bir ortam sağlayan 750 metrekarelik alana sahip mağaranın sahibi olan Mehmet Kaleoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce yaptığı çalışmalarla söz konusu alanı turizme kazandırmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi. Kendi imkanları ile otantik olarak düzenlediği mağarada yöreye özgü yemek ve içecekler sunduğunu belirten Kaleoğlu, tarihi mekanı her yönü ile turizme kazandırmak istediğini söyledi. İki yıl öncesine kadar tamamen harabe halinde, moloz yığınları altında bulunan kaleyi, kendi imkanları ile temizleyerek düzenleme çalışmaları yaptığını ifade eden Kaleoğlu, şöyle konuştu: ''Yerleşim birimlerinin çok yoğun olduğu bir bölgede yer alan mağara, yıllardan beri boş olarak duruyordu. Burayı turistlere yönelik hizmet verilen bir mekan haline getirmek için çalışma başlattım. Kendi imkanlarımla burada öncelikle bir temizlik çalışması yaptım. Mağara içerisindeki molozların bir kısmını dışarıya çıkarttım ve çevre temizliği yaptım. Daha sonra da değişik bölümlerini otantik mekanlar haline getirerek, insanların oturabilecekleri mekanlar galine getirdim ve otantik eşyalarla donattım. Tarihi özelliği dolayısı ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken mağara, zamanlar oturup sohbet edilen, yeme ve içme ihtiyaçlarının da karşılanabileceği bir dinlenme mekanı haline geldi. Buraya gelen insanlar bölgeye özgü yiyecekleri ve içecekleri de tadabilme imkanına sahip oluyor. Mağara içindeki havalandırma delikleri, kuyular, sütunlar ile bölgeye özgü otantik eşyalar büyük ilgi görüyor.'' Mağarayı turizme kazandırabilmek için kredi desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Kaleoğlu, ''Şu ana kadar yapılan çalışmaları kendi imkanlarımla gerçekleştirdim. Ancak ben burada daha fazlasını yapmak istiyorum. Öncelikle, mağaradaki tüm molozları dışarıya çıkartmak, kazı çalışmaları yapmak gerekiyor. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğine ihtiyacımız var. Hem kazı izni alabilmek, hem de çalışma yapabilmek için başvurumuzu yaptık. En kısa zamanda burayı her yönü ile turizme kazandırmak istiyorum'' diye konuştu. -KALEOĞLU MAĞARASI'NIN TARİHİ- Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Gaziantep'in en önemli kervansarayları arasındaki Yeni Han'ın girişinde bulunan mağaranın hanın yapım tarihi olan 1527 yılında taş ocağı olarak açıldığı bildiriliyor. Hanın hizmete girmesi ile birlikte yaklaşık 400 yıl boyunca burada konaklayanların hayvanları için barınak olarak kullanılan Kaleoğlu Mağarası, Fransız işgali sırasında da yiyecek ve cephanelerin depolandığı bir mekan olarak kullanılmış. Kimi zaman insanların barınak olarak kullandığı mağara, yerleşim mekanlarının 50 metre kadar yakınında bulunuyor. İçerisinde içme suyu kuyularının yanı sıra çok sayıda havalandırma deliği de bulunan mağara bir süreden beri kaderine terk edilmiş haldeydi. Mağaranın bazı bölümleri çökme ihtimaline karşı 1953 yılında 12 beton sütunla korunurken, içerideki sıcaklığı her mevsim 12 ile 13 derece arasında olduğu belirtiliyor.