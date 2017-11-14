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500 yıllık caminin altın yaldızlı mühürleri bir bir kayboluyor (2)

ARKEOLOG BAŞGELEN: MÜHÜRLER ÇALINDI Arkeolog Nezih Başgelen ise Kaleiçi'ndeki Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nin üç giriş kapısında bulunan altın yaldızlı mühürlerin çalındığını söyledi

14 Kasım 2017 18:26

ARKEOLOG BAŞGELEN: MÜHÜRLER ÇALINDI
Arkeolog Nezih Başgelen ise Kaleiçi\'ndeki Tekeli Mehmet Paşa Camisi\'nin üç giriş kapısında bulunan altın yaldızlı mühürlerin çalındığını söyledi. Başgelen, bu olayların yurdun dört bir yanındaki vakıf eserlerinde yaşandığını ve bunun vahim bir durum olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
\"Eski eserlerimiz açısından yüzyıllardır en önemli sorunlarımızın başında yasadışı yollardan kaçırılması ve bu nedenle tarihi değerlerimizin tahribatı gelmektedir. 19. Yüzyıldan itibaren Batı\'daki büyük müzelerin, günümüzde ise yurtdışındaki koleksiyonerlerin talebi ile çok sayıda eserin yasadışı yollarla götürüldüğü görülmektedir. Böyle alımların istenmeyen gelişmelere ve tahribata neden olduğu unutulmamalıdır. Bunun en bilinen örnekleri camilerimizdeki çiniler, şebekeler, alemler, antik kentlerde, arkeolojik alanlardaki yerinde korunması gereken mimari elemanlar ile mezartaşları ve benzeri nice eserlerdir. Yurtiçi ve dışı özel koleksiyon alımları nedeniyle titizlikle korumamız gereken camilerimizdeki, türbelerimizdeki çinilerin ve taşınır eserlerin akıbeti ise tam anlamıyla bir utanç belgesidir. Antalya Kaleiçi\'ndeki camideki gerek çini gerekse madeni örnekler göz önüne alındığında, çalınan bu eserler nedeniyle ciddi tahribata neden olunduğu açıkça izlenmektedir. Benzeri olayların yurdun dört bir yanında yaşanmakta olduğu görülmektedir.\"

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