500 yataklı hastanede 800 hasta yatıyor

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerindeki gelen depremlerin ardından şehrin tek sağlık kuruluşu haline gelen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi sıkıntılı günler yaşıyor.

Zaman'dan Ahmet Görrçüm'ün haberine göre, geri dönüşlerin artmasıyla başvuruların yoğunlaştığını belirten Başhekim Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ın verdiği bilgiye göre, poliklinik ve acil servisler kapasitenin yüzde 200 üzerinde çalışıyor. 510 yataklı hastanede 800'ün üzerinde hasta yatıyor. Hastaneye, şubat ayı içerisinde günlük 3-4 bin hasta girişi yapılırken, bugünlerde sayı 7 binlere ulaştı. Berktaş, "Polikliniklerdeki arkadaşlarımız günde 100'ün üzerinde hasta muayene etmek zorunda kalıyor. Verilen hizmetin kalitesi noktasında sıkıntı yaşıyoruz" diyor.

Van'ı vuran iki büyük depremden sonra ildeki birçok bina gibi sağlık kuruluşları da büyük hasar gördü. Felaketten kısa süre önce faaliyete geçen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çevre illerdeki personel ve araç desteğiyle depremde önemli görevler üstlendi. Ancak sağlık personellerinin şehirlerine dönmesi ve talebin artması hastaneyi zora soktu.

Kapasitelerinin çok üstünde çalıştıklarını kaydeden Başhekim Prof. Dr. Mustafa Berktaş, şunları söyledi: "Mart ayında normal mesaiye döndük. Personel sayısında azalma olsa da sağlık hizmetlerini azaltmadan yaptık. Ancak sağlık hizmetlerinin sunumunda giderek daha sıkıntılı bir döneme girdiğimizi söylemem gerekir. Şu an yeni hasta yatağı açma ve tahsis etme imkânımız bulunmuyor. Bugün verdiğimiz sağlık hizmetinin kaliteden yoksun olduğunu kabul ediyorum. Ve bu konu da halkımızdan özür diliyorum. Ancak YYÜ Araştırma Eğitim ve Uygulama Hastanesi ve İpekyolu Devlet Hastanesi'nin yeniden devreye girmesi ile biz daha makul sayılarla halka hizmet verip kalitemizi yükseltme noktasında daha büyük gayret içerisine gireceğiz."