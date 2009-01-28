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Yaşam

500 polisle fuhuş operasyonu

İstanbul'da 65 ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 93 kişiyle birlikte dansöz Gizem Sultan'da gözaltına alındı

28 Ocak 2009 02:00

İstanbul’da düzenlenen fuhuş operasyonunda, işadamı ve bürokratlara kadın pazarlayan bir şebeke çökertildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu Fenerbahçe, Levent, Etiler, Ataköy gibi semtlerde bulunan 65 ayrı adrese düzenlenen operasyona 500 polis katıldı. Operasyonda 55’i kadın, 94 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında aktör Jean Claude Van Damme’la adı anılan dansöz Gizem Sultan da var. Operasyonda, 4 kilo eroin ve 7 adet silah da ele geçirildi.

Çetenin yurtdışından getirilen yabancı uyruklu kadınları eroin vererek uyuşturucuya alıştırdığı ve bu yolla fuhşa zorladığı tespit edildi. Fuhuş çetesinin müşteri listesi tuttuğu, ajandada ünlü işadamları ve önemli bürokratların isimlerinin yer aldığı iddia edildi.

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