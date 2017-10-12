500 milyon liralık dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, \'Fıstık ticareti yapıp, size de kar payı vereceğiz\' vaadiyle babası Muhsin Yaşar ile birlikte 235 kişiden 500 milyon lira toplayarak kaçtığı öne sürülen 40 yaşındaki Necip Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen hafta Nizip\'teki Fıstık Hali\'nde meydana geldi. İddiaya göre, halde komisyonculuk yapan Muhsin Yaşar ile oğlu Necip Yaşar, fıstık ticareti yapıp kaârdan pay verecekleri vaadiyle para toplamaya başladı. Baba-oğul, aralarında halin hamalı ile çaycısının da bulunduğu belirtilen 235 kişiden 500 milyon lira topladıktan sonra kayıplara karıştı. Dolandırılanların şikayeti üzerine polis tarafından her yerde aranan Necip Yaşar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş\'ta yakalandı. Gaziantep\'in Nizip İlçesi\'ne getirilen Yaşar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece geç saatlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Necip Yaşar\'ın babası Muhsin Yaşar ise halen aranıyor.



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