"500 milyon LinkedIn profiline ilişkin veriler bir forumda satışa sunuldu"

Facebook'tan kullanıcı verilerinin sızdırıldığı haberlerinin ardından 500 Milyon LinkedIn profilinden alındığı iddia edilen verileri içeren bir arşivin, bir hacker forumunda satışa sunulduğu tespit edildi.

Cyber News isimli sitede yer alan habere göre, bir hacker forum sayfasında 500 milyon LinkedIn profiline ait olduğu belirtilen veriler satışa sunuldu. Sızan dört dosyada, LinkedIn kullanıcıları hakkında tam adları, e-posta adresleri, telefon numaraları, işyeri bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere bilgiler yer aldı.

Hacker sitesi kullanıcılarının bu verileri 2 dolarlık bir ücret ödeyerek görebildiği ancak 500 milyon profile dair arşivin açık artırma üzerine yüksek bir fiyata satışa sunulduğu belirtildi.

Verilerin LinkedIn'den alındığı tespit edilse de arşivin aktif hesaplara mı ait olduğu yoksa eski sızan verilerin toplamından mı oluştuğu netleştirilmedi.

Habere göre, sızan veriler şunlar oldu:

LinkedIn Kimlikleri

Tam isimler

E-mail adresleri

Telefon numaraları

Cinsiyetler

LinkedIn profillerine bağlantılar

Diğer sosyal medya profillerine bağlantılar

Mesleki unvanlar ve işle ilgili diğer veriler

Cybernews, LinkedIn'de verilerinin güvenliğini sağlamak isteyenlere öneriler sundu. Bu öneriler arasında, "Şüpheli mesajlara dikkat etmek, hesabın ve mail adreslerinin şifrelerini değiştirmek ve çevrimiçi hesaplarda iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmek yer alıyor.

Linkedln konuya dair resmi bir açıklama yapmadı.

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