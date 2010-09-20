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Yaşam

500 milyon dolarlık boşanma

Akfen Grubu sahibi Hamdi Akın ile avukat eşi Şafak Akın boşanma kararı aldı.

20 Eylül 2010 03:00

T24 - Akfen Grubu sahibi Hamdi Akın ile avukat eşi Şafak Akın boşanma kararı aldı. Şafak Akın, eşi Hamdi Akın’dan mal varlıklarının yarısı olan 500 milyon dolar tazminat talep etti.



Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile sosyal sorumluluk projelerinde adından sıkça söz ettiren eşi Şafak Akın evliliklerini noktalıyor. Evliliklerinde zor günler geçirdikleri bilinen başarılı çiftin daha öncelerde evliliklerinin bitme noktasına geldiği iddia edilmiş ancak Akın çifti bu iddiaları yalanlamıştı. Şafak Akın eşi Hamdi Akın’a Eyüp 1’inci Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Bir dostlarının aracılığıyla tanışan ve evlenme kararı alan çiftin ilk evliliklerinden de çocukları bulunuyordu. Hamdi Akın’ın ilk eşinden 2 , Şafak Akın’ın 1 çocuğu var. Çiftin ortak bir kız çocukları da var. Son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaşanan sel felaketinde zarar gören insanlara yardım etmek için Pakistan’a giden Şafak Akın, avukatı Osman Hacıbekiroğlu aracılığıyla mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Eyüp 1’inci Aile Mahkemesi’ne başvuran Şafak Akın, evliliklerinde 3 yıldır sorunlar yaşadıklarını ve eşinin eve gelmediğini neden olarak gösterdi. Şafak Akın’ın eşi Hamdi Akın’dan mal varlığının yarısını olan 500 milyon dolar tazminat talep ettiği öğrenildi. Türkiye’nin en önemli holdingleri arasında bulunan Akfen Holding’in patronu Hamdi Akın boşanma davasını kaybederse, Türkiye tarihinin en büyük tazminatını ödemiş olacak. Boşanma davası 2 Kasım’da Eyüp 1’inci Aile ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.

Hamdi Akın’ın sahip olduğu Akfen Grup inşaattan, havalimanı işletmeciliğine kadar birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Hamdi Akın’ın 1999 yılında kurduğu Türkiye insan Kaynakları Vakfı’nın başına geçerek önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Şafak Akın’ın, özellikle doğulu çocukların okutulması konusunda büyük çabalar gösterdiği biliniyor.


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