500 milyon dolar istedi, 5 bin TL borçlu kaldı

T24 - Metrocity’nin ortağı Onur Ağım’dan boşanmak için 1 milyar dolarlık malvarlığının yarısını isteyen Burcu Ağım’a mahkemeden şok karar çıktı. Evlilikte “kusurlu” bulunan Burcu Ağım, kocasından tek kuruş alamadığı gibi bir de ona 5 bin TL manevi tazminat ödeyecek!



İstanbul Levent’teki Metrocity başta olmak üzere 33 şirketin sahibi olan işadamı Onur Ağım, 10 yıllık eşi Burcu Ağım’a 2005’de boşanma davası açmıştı. ‘Sadakatsizlik’ ve ‘şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle açılan davada Burcu Ağım eşinin 1 milyar dolarlık malvarlığının yarısını istemiş ancak daha önce imzaladığı evlilik sözleşmesine takılmıştı. Bu sözleşmenin kendisine hile yapılarak imzalatıldığını öne süren Burcu Ağım, mahkemeden bunun iptalini talep etmişti. Onur Ağım ise karısının kendisini 4 erkekle aldattığını öne sürerek mahkemeye telefon, e-mail kayıtları ve fotoğraflar içeren bir takım belgeler sunmuştu. 6 yıldır süren dava sonuçlandı ve üzülen taraf Burcu Ağım oldu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Mahkeme, taraflar arasındaki malvarlığı sözleşmesinin iptalini isteyen Burcu Ağım’ın talebini reddetti ve tek kuruş vermedi. Üstelik Burcu Ağım’ı “kusurlu” bulan mahkeme, kocasına 5 bin TL manevi tazminat ödemesini hükmetti. 10 milyon euro tazminat ve düğünde takılan takıları da isteyen Burcu Ağım’ın bu talepleri ve açtığı bütün davalar reddedildi. Mahkeme, müşterek çocukları 1999 doğumlu Muammer Anıl Ağım’ın velayetini anneye verdi. Onur Ağım ise sadece oğlu Anıl için 20 bin TL iştirak nafakası ödeyecek. Ayrıca ortak oğullarının hangi lisede eğitim yapacağı da mahkemenin bilgi ve onayına bırakıldı. Davacı Onur Ağım tarafından açılan dava, avukatı aynı zamanda yasal danışmanı olan Avukat Kezban Hatemi tarafından onaylandı. Burcu Ağım’ın mahkemeden çıkan bu kararı temyiz hakkı bulunuyor. Ağım cephesinin kararı temyiz etmeleri bekleniyor.





'Sözleşmeyi iradem dışı imzaladım' demişti



Onur Ağım’ın 10 yıllık eşi Burcu Ağım 6 yılda birçok dava açtı. Kocasının ailesi tarafından yıllarca dışlandığını belirten Burcu Ağım, çocuğunun velayeti, 25 bin TL aylık nafaka ile 10 milyon Euro (22 milyon TL) maddi tazminat istemişti. Burcu Ağım’ın açtığı en çok konuşulan dava ise ‘mal ayrılığı sözleşmesi’yle ilgili olandı. Eşinin kendisine o sözleşmeyi hile ile imzalattığını öne süren Burcu Ağım, “Bu belge bana kayınvalidemin kararıyla imzalattırıldı. 2002 Ekim ayında yapılan mal rejimi sözleşmesi sırasında hile yapıldı. Sözleşme gerçek irademi yansıtmamaktadır. Sözleşme imzalanırken okunmamıştır’ demişti. Mahkemeden bu sözleşmenin iptalini talep ederek kocasının 1 milyar dolarlık servetinin yarısına ortak olmayı istemişti.





Ağım, batık sanayici ama Metrocity’nin büyük ortağı



Muammer Onur Ağım, Bursalı ünlü sanayici Muammer Ağım’ın oğlu. Muammer Ağım, 6 yıl önce yaklaşık 100 milyon YTL ile batan Bursa’nın en büyük iplik fabrikası Bursa İplik Sanayi A.Ş.’nin (BİSAŞ) sahibi. BİSAŞ, 2002 yılında battı, ancak Muammer Ağım, 1 yıl sonra Metrocity’nin açılışını yaptı. Gülay Aslıtürk’ün eşi Orhan Aslıtürk’ün firması ile sahte naylon fatura işlemleri yaptığı için Bursa Organize Şuçlar Şubesi’nce gözaltına alınıp ifade verdi ve kendisi, oğlu ve kızı Seda Gengörü hakkında dava açıldı. Batık sanayici ama...