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Yaşam

500 milyon çiftçi topraksız kaldı

Kentselleşme yüzünden topraklarını yatırımcılara kaptıran 500 milyon küçük çiftçi aç kaldı.

23 Ekim 2010 03:00

 T24 - BM gıda hakkı uzmanı Olivier de Schutter kentselleşme sebebiyle her yıl yaklaşık 30 milyon hektar tarım alanının kaybedildiğini belirtti. Yatırımcıların, hükümetlerin zayıf, emeğin ucuz olduğu bölgelerde, küçük çiftçilerin topraklarına zorla el koyduğunu söyledi. Artık satın almak zorunda kaldıkları gıda ürünlerinin artan fiyatlarını karşılayamayan topraksız çiftçiler aç kalıyor.


Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:


Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin bağımsız gıda hakkı uzmanı Olivier de Schutter, dünyada 500 milyon küçük çiftçinin açlık çektiğini açıkladı.

Tarım alanları üzerindeki spekülasyonlar, çevre tahribatı, sanayileşme ve kentleşme gibi nedenlerle her yıl yaklaşık 30 milyon hektar tarım alanının kaybedildiğini bildiren De Schutter, çiftçilerin, balıkçıların ve yerli halkların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan tarım alanlarının, hükümetler ve yatırımcılar tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi. BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komisyonu’na bilgi veren, ardından da basın toplantısı düzenleyen De Schutter, yatırımcıların, tarım alanlarının, tıpkı su gibi gelecek için stratejik bir önem kazandığının farkında olduklarını belirterek, hükümetlerin zayıf, emeğin ucuz olduğu bölgelerde, özellikle Sahra altı Afrika’da küçük çiftçilerin topraklarına zorla el koyma olaylarının daha çok görüldüğünü vurguladı.

De Schutter, gıda fiyatlarındaki, özellikle pirinç, buğday ve mısır fiyatlarındaki artışın son derece endişe verici olduğunu kaydederek, bu yüzden açlık çekenlerin sayısının artacağının neredeyse kesin olduğunu söyledi. De Schutter, BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre geçen ay dünyada aç insan sayısının 925 milyon olduğunu ifade ederek, fiyat artışları sonrası durumun çok daha kötüleşmiş olabileceğine dikkat çekti.

Belçika’daki Louvain Üniversitesi ve Avrupa Koleji’nde hukuk profesörü olan De Schutter, her yıl çevre tahribatı yüzünden 5-10 milyon hektar, sanayi amaçlı kullanım ve kentleşme yüzünden de 19.5 milyon tarımsal alanın kaybedildiğini, özellikle biyolojik yakıt elde etmeye yönelik üretim amacıyla her yıl 40 milyon hektar alana talep olduğunu belirtti.

De Schutter, piyasaların, özel teşebbüsü cezbedebilecek, ihracat piyasalarında rekabet edebilen, büyük ölçekli üretim yapan tarım işletmelerinden yana işlediğini, ancak bunun, kırsal kesimlerde gelişmeye, yoksullukla mücadeleye katkı yapan ve ekosistemi korumaya yardımcı olan küçük çiftçilerin zararına olduğunu söyledi.

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