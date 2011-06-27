-500 MİLLETVEKİLİ KAYDINI YAPTIRDI TBMM (A.A) - 27.06.2011 - TBMM'de kaydını yaptıran milletvekili sayısı 500'e ulaştı. BDP destekli 35 bağımsız milletvekilinin yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Semiha Öyüş, AK Parti Antalya Milletvekilleri Menderes Türel ve Sadık Badak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma, Gürsoy Erol, Ahmet Kutalmış Türkeş, MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, AK Parti Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve AK Parti Sivas Milletvekili Nursuna Memecan, bugüne kadar kaydını yaptırmadı. Kayıtlar, yarın yapılacak yemin töreni öncesinde de devam edecek. -YARIN SİYAH KURDELE TAKACAK- CHP'den İstanbul Milletvekili seçilen sanatçı Sebahat Akkiraz da bugün kaydını yaptıran milletvekilleri arasında yer aldı. Akkiraz'ın rozetini, 1993 yılındaki Sivas olaylarında yaşamını yitiren Muhlis Akarsu'nun kızı Pınar Akarsu taktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akkiraz, Sivas olaylarını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, bunu simgelemek için yarın Genel Kurula siyah kurdele takarak geleceğini söyledi. Akkiraz ''Yemin edecek misiniz?'' sorusuna, partisinin vereceği karara uyacağı yanıtını verdi. Öte yandan, yarın yapılacak milletvekili yemin töreninde, en yaşlı üye olması nedeniyle geçici başkanlık görevini üstlenecek olan CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Meclise gelerek, görevlilerle birlikte Genel Kurul salonunda frak giyerek prova yaptı.