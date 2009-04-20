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Yaşam

500 kişinin başvurduğu iş ilanı hatalı çıktı

20 Nisan 2009 19:43

Şanlıurfa’da 500 kişinin başvurduğu iş ilanı hatalı çıkınca sınav ertelendi.

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi'nde, belediyeye 20 itfaiye eri alımı için açılan sınava 500 kişi başvurdu. Saatlerce kuyrukta bekleyen, başvuru formlarını teslim edip, boy ve kilolarını ölçtüren adaylar, yayınlanan ilanda yapılan yanlışlık nedeniyle sınavın ertelendiğinin duyurulması üzerine üzüntü yaşadı.

Siverek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 eleman alımı yapılacağı günler öncesinden duyuruldu. Boy ve kilo farkı belirtilen ilanda, devlet memuru olma şartlarını taşıyan adayların, 2008 yılında yapılan KPSS'den 50 puan almış olmaları gerektiği vurgulandı. İlanın yayınlanmasının ardından Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden yüzlerce kişi sabah saatlerinden itibaren Siverek Belediyesi'ne gelmeye başladı. Belediye itfaiye biriminde devlet memuru olma şansını kaçırmak istemeyen 500 kişi, öğleden sonra başlayan başvurular için belediye bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Belediyeye istenilen evrakların yer aldığı dosyaları teslim eden, boy ve kilo ölçüleri alınan memur adayları, `İşsiz olduğumuz için bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Yüzlerce kişi arasında şansımız çok düşük olsa da, fırsatı kaçırmamak için buraya geldik' dedi.

’50 puan ve üzeri’ denilmeliymiş

Ancak, başvuruların alınmaya devam ettiği sırada Siverek Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mahmut Bahçıvan, sınav ilanında KPSS'de 50 puan alan ibaresi kullanıldığını belirterek, ``İçişleri Bakanlığı'ndan arandık ve bize, ilanda `50 puan ve üzeri' yazılması gerektiğini, bu hatadan dolayı sınavın erteleneceği iletildi'' dedi.

Başvuruların iptal olduğunu duyan yüzlerce genç uzun süre kuyrukta bekledikten sonra aldıkları habere tepki gösterirken, yeni tarihin açıklanmasıyla tekrar Siverek'e gelip başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

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