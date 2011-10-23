-500 kişilik sağlık ekibi görev yapıyor ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem mahallinde 145 ambulans, 9 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) aracı ile birlikte toplam 500 kişilik bir sağlık ekibinin görev yaptığı ve bölge dışından da 87 uzman hekim bölgeye ulaşarak çalışmalara katıldığı bildirildi. Söz konusu yazılı açıklamada, deprem ardından Erzincan’da bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ Van’a hareket ettiği ve Akdağ'ın şu anda deprem bölgesinde sürdürülen çalışmalara bizzat nezaret ettiği kaydedildi. Bakanlığın Sağlık Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Müsteşarı Nihat Tosun’un Başkanlığında, Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, üst düzey bürokratlar ve birim amirleri ile birlikte toplandığı, SAKOM'un 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada şu bilgilere de yer verildi: ''Van ve çevresinde bulunan bütün 112 Acil Sağlık ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) deprem mahalline ulaşmış ve 30 dakika içerisinde gerekli müdahalelere başlamışlardır. Bu arada 29 ilden yardım ekipleri bölgeye yönlendirilmiş ve ulaşmıştır. Deprem mahalline sevk edilen 3 ambulans helikopter yaralı nakline başlamıştır. Ayrıca iki ambulans uçak bölgeye sağlık ekibi ile birlikte gönderilmiştir. Bunlara ilave olarak 3 ambulans uçak ve 4 ambulans helikopterimiz daha bölgeye yönlendirilmiştir. İlk Etapta Van Merkezde bulunan 2 çadır hastane Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin bahçesine kurulmuştur. Burada yaralılara gerekli müdahaleler sürdürülmektedir. Ayrıca Erciş İlçemize de iki çadır hastane kurulmaktadır. Şu anda deprem mahallinde 145 ambulans, 9 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) aracı ile birlikte toplam 500 kişilik bir sağlık ekibi ile görev yapmaktadır. Bölge dışından 87 uzman hekim bölgeye ulaşmış ve çalışmalara katılmışlardır. Ankara’dan İki adet kargo uçağı ile bir UMKE aracı, iki UMKE ekibi ve bir hastane tıbbı donanım seti gönderilmiştir. Yaralıların bölgeden tahliye ve tedavileri için Ağrı, Erzurum, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Muş ve Trabzon illerindeki hastanelerimizde 1.719 yatak hazır tutulmaktadır.''