500 fitte tanıştığı Mısırlı Asma'yı, Bursa'ya gelin getirdi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- AYNI hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Türk asıllı Hollanda vatandaşı Deniz ile Mısırlı Asma Yılmam, Suudi Arabistan Riyad Havaalanı\'ndan kalkış yapan uçakta tanıştı. Birbirlerini ilk gördükleri 500 fitte (yaklaşık 150 metre) aşık olduklarını söyleyen Yılmam çifti, Suudi Arabistan’da başlayan aşklarını, Mısır ve Hollanda’da devam ettirip, Türkiye’de evlilikle sonuçlandırdı.

Bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Deniz ve Asma Yılmam çifti, Suudi Arabistan\'ın Riyad Havaalimanı\'ndan kalkıp İtalya’ya giden tarifeli uçakta görevli oldukları esnada karşılaştı. Uçuş saatinden 5 dakika önce yolculukta görevli olduğunu öğrenen Asma Yılmam, uçağa son anda yetişti. Bu esnada uçakta bulunan Deniz Yılmam, Asma Yılmam’ı gördüğü ilk anda duygusal olarak etkilendi. Uçağın seferi tamamladıktan sonra yolcu olmadan Suudi Arabistan’a dönmesini fırsat bilen Yılmam çifti, dönüş yolculuğunda birbirlerine karşı duygularını ifade etti. Tanıştıktan kısa bir süre sonra evlenme kararı alan çift, hem Mısır’da hem de Bursa’da kendi geleneklerine göre düğün yaptı.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Eşini ilk gördüğü anda onunla evlenmek istediğini söyleyen Deniz Yılmam, \"Eşimin Mısırlı olduğunu bilmiyordum, çünkü daha önce hiç görmemiştim. Eşim Türk de olabilirdi, başka bir milletten de olabilirdi. Benim için hiç önemli değildi. 10 saniye içerisinde onun ne kadar güzel ve iyi bir insan olduğunu anladım. O an onu ilk gördüğümde evlenmek istediğime karar verdim. Onu gördüğümde \'Bizim ekibimizde misin?\' diye sordum. O da ‘Evet, bu uçuşa dahil olmuşum’ dedi ve biz orada konuşmaya başladık. Bizim programımız otelde duvara asılıyordu. Biz de uçuşumuzu oradan takip ediyorduk. Duvarda asılı olan tabloya bakarken o anda kendisi bana doğru yaklaşınca ona döndüm ve ‘Benimle evlenir misin?’ diye sordum. İlk önce benden kaçtı. Sonra kendisini yakaladım ve tekrar sordum. Bu sefer ‘evet’ diye cevapladı\" dedi.

\'BEN ARAPÇA ÖĞRENİYORUM, EŞİM TÜRKÇE ÖĞRENİYOR\'

Eşinin evlilik teklifini kabul etmesinden sonra durumu ailesine billdiren Deniz Yılmam, \"Aileme, Asma ile evlenmek istediğimi ve yakın bir zamanda tanıştırmak için Türkiye’ye getireceğimi belirttim. Annem mutlu oldu. Mısır’a gittik. Orada çok güzel bir nişan yaptık. Asma’nın ailesi bizi çok güzel karşıladı. Aslında kültür değişikliği çok fazla yok. Kendileri bize çok benziyorlar, biz de onlara benziyoruz. O yönden sorun yaşamıyoruz. İkimizde İngilizce konuşarak anlaşıyoruz. Ben yavaş yavaş Arapça, Asma ise Türkçe öğreniyor. Ben özel bir şirkette tercümanlık yapıyorum, eşim de Türkçe öğrendikten sonra tercümanlık yapacak\" dedi.

\'KÜLTÜRÜMÜZ NEREDEYSE AYNI\'

Deniz Yılmam\'ı ilk gördüğümde bakışlarından çok etkilendiğini söyleyen Asma Yılmam, \"Benim evlenebileceğim kişi bana böyle bakabilir diye düşündüm. Uçuşu yaptık. Deniz biraz yavaş çalıştığı için ekip arkadaşlarıma karşı onu korumam gerekiyordu. Bu uçuşun bana tebliğ edildiğini hiç bilmiyordum ve uçuş için son 5 dakikada hazırlandım. Deniz’i ilk uçakta brifing yaparken gördüm. Daha önce hiç görmemiştim. Uçuş bittikten sonra uçağı Suudi Arabistan’a geri götürmemiz gerekiyordu. Dönüşte uçak boş olduğu için 2 saat boyunca birbirimizle konuştuk. Bu konuşma esnasından Deniz’in artık benden başkasına ihtiyacı olmadığını ifade etmem gerekiyordu. Onu başardım bence. Çünkü şu an onun yanındayım ve evliyiz. Türkiye’ye çok kolay alışıyorum. Çünkü kültürümüz ve adetlerimiz neredeyse aynı\" dedi.



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