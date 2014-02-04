500 fil, dişleri için öldürüdü

Afrika ülkesi Togo'da tam 4 ton fildişi ele geçirildi.

Uzmanlar bu rakamın yaklaşık 500 filin katledilmesi sonucu elde edilebileceğini kaydetti.

Togo'dan Vietnam'a yasadışı yollarla ulaştırılmak istenen fildişleri, fıstık kasaları ve kalasların altına saklı olarak bulundu.

Yetkililer 6 gün arayla yapılan iki baskında kaçakçılık çetesinin ortaya çıkarıldığını belirtti. Gözaltına alınanlardan ikisinin Togolu birinin ise Vietnamlı olduğu belirtilirken, fildişlerinin Vietnam başta olmak üzere diğer Asya ülkelerine satılmak için kaçırıldığı tahmin edildi.

Genellikle oymacılık için toplanan fildişlerinin piyasa değerinin 8 milyon dolar olduğu belirtildi.