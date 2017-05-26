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Yaşam

500 dolar fazla gelince 'kaçmak'tan vazgeçen Suriyeli, mülteci botu 'organizatör'ü oldu!

Zanlıların takipte olduğu sürece hiçbir mülteciyi Yunan adalarına kaçıramadığı bildirildi

26 Mayıs 2017 10:20

Avrupa’ya gitme hayaliyle ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan 16 Suriyeli, göçmen kaçakçılarının kendilerinden istediği 500 doları fazla bulunca gitmekten vazgeçip 'organizatör' olmaya karar verdi. Polis, kaçakçı olmaya karar veren Suriyelileri yakaladı.

İzmir Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda Suriyeli bir suç örgütünün daha çok kendi vatandaşları olan mültecileri Yunan adalarına illegal yollardan kaçırmak için çalışmalarda bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 4 ay önce 16 kişilik Suriyeli’den oluşan suç örgütünü teknik takibe aldı. Suç örgütünün Yunan adalarına illegal yollardan götürdüğü mültecilerden kişi başı 500-600 dolar aldıkları belirlendi.

Habertürk gazetesinden Neşet Dişkaya'nın haberine göre polis, suç örgütünü kuran 16 Suriyelinin yaklaşık 6 ay önce Yunan adalarına, oradan da Avrupa’ya kaçmak için İzmir’e geldikleri, ancak insan tacirlerinin kişi başı 500 dolar istemesi üzerine Türkiye’de kalıp organizatör olmaya karar verdiklerini tespit etti. Dün sabah erken saatlerde birçok adrese eşzamanlı yapılan baskınla suç örgütü üyesi 16 kişinin yanı sıra zanlılara yardımcı oldukları belirlenen 6 Türk vatandaşı da yakalandı. Yakalananlar arasında suç örgütü lideri Firas F.’nin de bulunduğu belirtildi. Bu arada İzmir Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, teknik takibe aldıkları Suriyeli suç örgütünün 4 ay boyunca belli aralıklarla Yunan adalarına teknelerle götürmek istediği 528 mülteciyi de gerçekleştirdiği 14 operasyonla yakaladığı öğrenildi. Ancak zanlıların takipte olduğu sürece hiçbir mülteciyi Yunan adalarına kaçıramadığı bildirildi.

 

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