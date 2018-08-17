500 dolar bozdurana güneş gözlüğü hediye

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'da optik dükkanı olan Mehmet Cemil Baysal, yükselen döviz kuruna tepki olarak başlattığı kampanya ile 500 dolar bozdurana 250 TL değerinde güneş gözlüğü hediye ediyor.

Şehrin en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi\'nde optik dükkanı olan Mehmet Cemil Baysal, işyerinin girişine, \'500 dolar bozdurup, makbuzunu getirene bir güneş gözlüğü hediye\' diye yazı astı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısına kendisinin de bu kampanya ile destek verdiğini belirten Mehmet Cemil Baysal, Amerika\'nın dolar üzerinde yaptığı oyunu hazmedemediğini söyledi. Baysal, \"40 yıllık esnafım, böyle bir şey görmedim. Her zaman olduğu gibi, bugün de devletimizin yanındayız. Bundan sonra doların yüzüne dahi bakmam. Başlattığım kampanya, dolar fiyatları makul seviyeye inene kadar devam edecek\" diye konuştu.

Kampanyadan ilk olarak Ağrı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Beycan yararlandı. Beycan, makbuzu Baysal\'a vererek 250 TL değerindeki güneş gözlüğünü aldı.



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