500 dolar bozdurana bayramlık tatlı bedava

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHANLI pastaneci, 500 dolar bozdurup makbuzu getirene ücretsiz bir tepsi bayram tatlısı hediye edeceğini söyledi.

ABD\'nin Türkiye\'ye yönelik yaptırımlarına tepki gösteren Deniz Özer,\"ABD\'nin yapmış olduğu bu ekonomik baskıya karşılık böyle bir karar aldık. Ülkemize karşı yapılan bu ekonomik kısıtlamalar nedeniyle biz de esnaf olarak devletimizin yanında olduğumuzu göstermek ve bu sıkıntılara bir nebze faydamız olsun istedik. 500 dolar bozdurup getirene 1 tepsi bayram tatlısı hediye edeceğiz. Bayram denince akla tatlı geliyor. Bizde işi tatlıya bağlamak istedik\" diye konuştu.

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