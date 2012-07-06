500 bin TL'lik yemek davası

Televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler-Gönüllüler-2'den elendikten sonra "Survivor ortamını gerçek, yarışmanın adil olduğunu sanıyordum ama öyle değilmiş. Adamına göre montaj yapılıyormuş meğer. Mustafa Topaloğlu, Sibel'in (Tüzün) hakkını savunduğum için bana sürekli küfretti ama yayınlamadılar. Adada o kadar da aç değildik. Yapım ekibi yemek veriyordu" sözleriyle tartışma yaratan Merve Büyüksaraç'a tazminat davası açtı.

Ilıcalı, mahkemenin hükmedeceği rakamı, işitme engelli çocukların eğitimine bağışlayacağını açıkladı.

Acun Medya, dün avukatları aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak Merve Büyüksaraç hakkında Büyüksaraç'ın yarışma öncesi imzaladığı sözleşmeyi ihlâl ettiği ve 250 bin TL'lik cezai şartı yerine getirmek zorunda olduğu belirtilerek, ayrıca 250 bin TL de manevi tazminat talebinde bulundu.

Ilıcalı dava dilekçesinde Merve Büyüksaraç'ın survivora tanınmak amacıyla girdiği, bunu kolay yolla elde etmek amacıyla da iftira niteliğinde gerçek dışı iddialarda bulunduğunu iddia etti.