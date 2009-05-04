T24 LogoT24 Logo
Magazin

500 bin lirayı kaçırdı

Var mısın Yok musun'da yarışan Atilla Bey, son 4 kutuya 20 bin TL, 250 bin TL ve 2 tane 500 bin TL'yi sokmayı başardı ama...

04 Mayıs 2009 03:00

Var mısın Yok musun'da yarışan Atilla Bey, son 4 kutuya 20 bin TL, 250 bin TL ve 2 tane 500 bin TL'yi sokmayı başardı ama...

Hamdi Bey'in 160 bin TL'lik teklifine 'Yok'um diyen Atilla yarışmaya devam etti. İlk kutuda 250 bin TL, ikinci kutuda 500 bin TL'nin birini açtırdı. Son iki kutuda 500 bin TL ile 20 bin TL kalırken Hamdi Bey son teklifini 100 bin TL olarak yaptı.

Kutusunda 500 bin TL olduğunu düşündüğünü belirten ancak oldukça sıkıntılı bir karar verme dönemi ve eşinin "alsın 100 bin TL'yi" demesinin ardından teklifi kabul eden ve “Varım” diyen Atilla Bey'in kutusundan 500 bin lira çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24