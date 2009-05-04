500 bin lirayı kaçırdı

Var mısın Yok musun'da yarışan Atilla Bey, son 4 kutuya 20 bin TL, 250 bin TL ve 2 tane 500 bin TL'yi sokmayı başardı ama...



Hamdi Bey'in 160 bin TL'lik teklifine 'Yok'um diyen Atilla yarışmaya devam etti. İlk kutuda 250 bin TL, ikinci kutuda 500 bin TL'nin birini açtırdı. Son iki kutuda 500 bin TL ile 20 bin TL kalırken Hamdi Bey son teklifini 100 bin TL olarak yaptı.



Kutusunda 500 bin TL olduğunu düşündüğünü belirten ancak oldukça sıkıntılı bir karar verme dönemi ve eşinin "alsın 100 bin TL'yi" demesinin ardından teklifi kabul eden ve “Varım” diyen Atilla Bey'in kutusundan 500 bin lira çıktı.

