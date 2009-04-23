500 bin kişiye işin kaynağı belirsiz

Bakanlıklar kadro istiyor

Bakan Çelik'in çalışması olarak sunulan düzenlemeyle, 500 bin işçinin 6 ay süreyle kamu için geçici işlerde asgari ücret üzerinde çalıştırılacağı kaydedilmişti. Bunun maliyeti ayda 400 milyon TL olarak hesaplanıyor. Söz konusu uygulamanın 6 ay sürmesi durumunda maliyetin en az 2.4 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Maliyetin nasıl karşılanacağı ise net değil. Şu anda yeni istihdam paketiyle ilgili çalışmalar, Devlet Planlama Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürütülüyor."500 bin kişinin geçici olarak istihdam edilmesi" projesinin yaşama geçirilmesiyle ilgili bazı sıkıntılar da var. Çalışanların istihdam edileceği alanların, özel sektörün bulunmadığı alanlar olması gerekiyor. Yetkililer, özel sektörün de yer aldığı alanlarda çalışanların istihdam edilmesi durumunda "bir yandan istihdam yaratılırken diğer taraftan istihdam kaybına neden olacağı" kaygısını taşıyor. Milli Eğitim, Sağlık ve Çevre Bakanlığı'ndan geçici çalışmayla ilgili olarak taleplerinin de sorulduğu belirtiliyor. Ancak, bakanlıkların büyük bir bölümünün geçici işçi çalıştırmak yerine; kadro talebinde bulunduğu kaydediliyor. "Kamu yararına çalışma" projesi, ilgili bakanlıkların kaynak bulma çalışmasından sonra, bakanlardan da kabul görürse uygulamaya konulabilecek.