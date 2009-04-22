500 bin kişiye iş imkânı

Hükümet özel bir istihdam paketi hazırlıyor. Tam 500 bin kişiye kamuda 6 aylığına asgari ücretle iş sağlanacak. Yakında bakanlar kuruluna sunulacak paketin 6 aylık maliyeti 300 milyon lirayı bulacak. İşte paketin detayları…



Küresel krizin Türkiye’ye yansımaları nedeniyle işsizler ordusuna her gün yenileri eklenirken, hükümet, en az 500 bin kişinin asgari ücretle kamuya yararlı işlerde çalıştırılması için özel istihdam paketi hazırladı. Çalışma Bakanı Çelik tarafından hazırlanan çalışmaya göre, işe alınanlar, okulların bakım onarımı, otoyolların kenarının temizliği gibi işlerde çalışacak. Çalışma, yakında kabine gündemine gelecek.



Hükümet, kriz ile birlikte Türkiye’nin en önemli sorunu haline gelen işsizlikle mücadele için yeni bir paket hazırladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından hazırlanan paket kapsamında, 500 bin kişiye asgari ücretle olanağı sağlanacak. İşe alınanlar, kamuya yararlı işlerde çalıştırılacak.



Maliyeti 300 milyon lira



Çelik’in istihdam paketinde iki önemli öneri yer aldı. Buna göre 500 bin kişiye kamuda iş olanağı sağlanacak. Bu kişiler, kamu binalarının, okulların boya badana, bakım, onarım işleri, otoyol ve bölünmüş yolların temizliği, kenarlardaki pet şişe, poşetlerin toplanması, ağaç dikme gibi kamuya yararlı işlerde çalıştırılacak. Taşeron firmalara belirtilen oranda işçi çalıştırılması koşulu ile bu işler verilecek. Firmalar, İş-Kur’a kayıtlı 1 milyon 100 civarı işsiz arasında eleman almak zorunda olacak. 500 bin işçinin sigortası yaptırılacak ve asgari ücretle çalıştırılacak. Çalışma süresi 6 ay ile sınırlı olacak. Ancak gerek duyulursa süre 6 ay daha uzatılacak. Böylece bir yıllık iş kapısı açılacak. Bakanlığın hesaplamalarına göre 500 bin işçinin altı aylık maliyeti 200-300 milyon TL olacak. İkinci öneri ise yılda 150 bin kişiye aylık 350 lira ücretle meslek eğitimi verilmesi oldu.



