500 bin domuz gribi aşısı yarın Ankara'da

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Kurul'un bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar açıklandı.
Domuz gribinin yoğun görüldüğü ülkelere ait verilerin hastalığın gebeler, küçük çocuklar, kalp hastalığı, şeker hastalığı, akciğer ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları olan risk grubundaki kişilerde ağır seyrettiğini ortaya koyduğunu kaydeden Buzgan, "Ölümlerin engellenmesi amacıyla bu risk gruplarının aşılanmasının öncelikli önemi vardır" dedi.
Testler yapılacak
Türkiye'ye Glaxo Smith Kline'dan (GSK) 25 milyon doz, Novartis'ten 15 milyon doz, Sanofi Pasteur'den 3 milyon doz aşı alınacağını bildiren Buzgan, "Bu üreticilerden GSK ve Novartis firmalarının aşıları EMEA tarafından ruhsatlandırılmıştır. Diğer firmanın ruhsatlandırma işlemi devam etmektedir. Novartis firmasının ürettiği aşının ülkemizde de ruhsatlandırılması yapılmış olup, ilk teslimat önümüzdeki hafta başında yapılacaktır.
Bu aşılar da tüm aşılarda olduğu gibi ruhsatlandırma sonrası ulusal referans laboratuvarımız olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığınca güvenlik ve etkinlik ile ilgili testler yapıldıktan sonra kullanıma sunulacaktır" şeklinde konuştu.Aşının ücretsiz olacağını, belirlenen gruplara aşılama zamanı ile ilgili duyurular yapılacağını ve teslim takvimine uygun olarak belirli hedef grupların aşılanmaya davet edileceğini kaydeden Buzgan, "Bazı grupların aşılanması bulundukları yerde yapılacak, diğer gruplar ise sağlık kuruluşlarına davet edilecektir" dedi.Aşının 6 ay-9 yaş grubunda 2, daha büyüklere ise tek doz uygulanacağını belirten Buzgan, "Pandemi aşısı hastalığa karşı önemli bir sigorta olarak değerlendirilmelidir. Her ne kadar şu anda hastalık dünyada hafif seyirli olsa da riskli gruplarda ağır seyredebilmektedir. Ayrıca zamanla daha ciddi hastalık yapma potansiyeli de vardır" uyarısını dile getirdi.
Aşının güvenirliliği
Buzgan ve Bilim Kurulu üyeleri daha sonra soruları yanıtladı."Aşının yan etkileri ve denenmeden yapıldığı" iddialarıyla ilgili bir soru üzerine Buzgan, aşıların ruhsatlandırılmadan önce ciddi üretim süreçlerinden geçtiğini belirterek, ruhsat verildikten sonra ülkede bazı prosedürler uygulandığını söyledi.Aşının öncelikle Avrupa ve ABD'de ruhsatlandırılmış olmasını şart koştuklarını kaydeden Buzgan, Türkiye'de ruhsatlandırma için de veri sunulması gerektiğini belirtti.Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'nde biyolojik kontroller yapıldıktan sonra aşının uygulamaya konulduğunu ifade eden Buzgan, uygulamada yan etki takibi de yapıldığını anlattı.Bu konuda çok daha hassas davranmak zorunda olduklarına dikkati çeken Buzgan, "Domuz gribi aşısının diğer aşılardan farklı, bilinen yan etkilerin olmadığını şu anki bilgilerle söyleyebiliriz, ama elbette iyi takip etmek durumundayız" dedi.
Pandemi İzleme Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da "Pandemik aşılar özelliği nedeniyle çok fazla kişide kullanılıp bilgiler elde edilmeden belli riskler göze alınarak kullanılmak zorundadır" diye konuştu.Bunun dünyanın her yerinde böyle olduğunu, çünkü yeni bir hastalıkla karşı karşıya olunduğunu anlatan Ceyhan, "Eğer aşıyı geciktirirseniz, 'çalışmaları yapıp sonra kullanalım' derseniz geç kalırsınız. Bu pandemiler sırasında kullanılan aşıların genel özelliğidir" dedi.
Bir başka soru üzerine, H1N1 aşısının da bir grip aşısı olduğunu, ama farklı antijene sahip bulunduğunu kaydeden Ceyhan, "Mevsimsel grip aşılarında da her yıl antijen değiştiği için çok fazla araştırma yapmaya gerek duyulmaz. Çünkü içindeki bütün maddeler aynıdır. İddialar gündeme geliyor, ama çok sayıda insan üzerinde yapılmış bir deneme yok. Çok yeni olarak 1-2 gün önce birkaç ülkede başladı. Dolayısıyla şu ana kadar yan etki çıktı diye bir şey söylemek mümkün değil. Bütün bilgilerimiz zaten hep kullandığımız mevsimsel grip aşısıyla ilgili bilgilerden kaynaklanıyor" diye konuştu.
Aşı pazartesi Ankara'da
Buzgan, Sağlık Bakanlığında, Bilim Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, 3 aşı firmasından aşı alımı bağlantısı yapıldığını belirterek, 500 bin dozluk ilk parti domuz gribi aşısının Pazartesi günü Ankara'da olmasının beklendiğini söyledi.Aşıların Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi'nde test edileceğini anlatan Buzgan, bunun 5 gün ile 3 haftalık bir süreç alabileceğini kaydetti.Buzgan, ayrıca domuz gribi tanı testleri yapmak üzere Ankara, İstanbul ve Adana'da 3 yeni laboratuvar kurulacağını bildirdi.
ABD'nin aşılırı gecikecek
Bu arada ABD Hastalıklardan Korunma ve Konrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, domuz gribi aşı dağıtımının, firmaların yeteri kadar aşı üretemememesi yüzünden geciktiği kaydedildi. Merkezin Sözcüsü Dr. Anne Schuchat, ekim ayı sonu itibariyle 40 milyon doz aşının hazır olmasının beklendiğini ancak, bu sürede ancak 28 ila 30 milyon doz aşının hazır olabileceğinin anlaşıldığını açıkladı.
Schuchat, H1N1 virüsünden kaynaklanan ölümlerin, ABD'deki bazı eyalet ve kentlerde salgın hastalık eşiğinin üzerinde olduğunu ve virüsün 41 eyalette etkili olduğunu söyledi. Schuchat, ''Virüsün, yılın bu döneminde ülkenin tamamında böyle yüksek seviyede etkili olması beklenmiyordu'' diye konuştu. ABD hükümetinin beş farklı firmaya H1N1 aşısı siparişi verdiği bildirildi.