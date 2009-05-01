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Magazin

500 bin dolara soyunacak

Bir süre önce The Hills adlı TV şovundaki rol arkadaşı Spencer Pratt ile dünyaevine giren Heidi Montag şimdi de gözünü Playboy'a dikti.

01 Mayıs 2009 03:00

Bir süre önce The Hills adlı TV şovundaki rol arkadaşı Spencer Pratt ile dünyaevine giren Heidi Montag şimdi de gözünü Playboy'a dikti.

Heidi Montag fotoğrafları - FOTOGALERİ

Dergiye çıplak poz vermek için 500 bin dolar isteyen Montag'ı yeni eşi Pratt de destekliyor. Çifte yakın kaynaklar "Heidi bunu yapmayı istiyor. Olay prensipte de çözüldü zaten. Şimdi bir kaç ufak ayrıntı kaldı" diye konuşuyorlar.

Montag'ın eşi Pratt'in dergiyle güzel yıldızın istediği 500 bin dolar için anlaşmaya çalıştığı konuşuluyor.

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