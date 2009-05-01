500 bin dolara soyunacak

Dergiye çıplak poz vermek için 500 bin dolar isteyen Montag'ı yeni eşi Pratt de destekliyor. Çifte yakın kaynaklar "Heidi bunu yapmayı istiyor. Olay prensipte de çözüldü zaten. Şimdi bir kaç ufak ayrıntı kaldı" diye konuşuyorlar.Montag'ın eşi Pratt'in dergiyle güzel yıldızın istediği 500 bin dolar için anlaşmaya çalıştığı konuşuluyor.