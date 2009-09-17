'500 bin dolar verdiğini ispatlasın etek giyerim'

Sulhi Aksüt’ün, “Hakan Ural’a boşanma sürecinde 500 bin dolar (Yaklaşık 750 bin TL) ve Sarıyer’de ev verdim” açıklamalarına Hakan Ural’dan sert yanıt geldi.

Sulhi Aksüt’ün kasa boşaltma iddialarına verdiği yanıt, Sibel Can’ın eski eşi Hakan Ural’ı da tartışmanın içine soktu. Aksüt’ün eşinin parasında gözünün olmadığını belirtmek için mahkemeye sunduğu savunmasında sarf ettiği sözler, Hakan Ural’ı çılgına çevirdi. Sibel Can

Ural, “Sibel’in parasında gözüm olsaydı, eski eşi Hakan Ural’a boşanırken 500 bin dolar ödemezdim. Sarıyer’deki annemin evini Hakan Ural’a vermezdim” diyen Sulhi Aksüt’e sert tepki gösterdi:

Niye üstüme geliyorlar

“Ben eşimden (Sibel Can) 10 yıllık evliliğimizde, birlikte ortak almış olduğumuz evi aldım. Bir takım olaylar oluyor ve ben içine çekiliyorum. Bir şeylere cevap verirken 10 sene öncesine dönüyoruz ve ben sorgulanırcasına hesap veren durumuna düşüyorum. İki kişi kavga ediyor, olan yine bana oluyor. Ortada ne 1 milyon dolar ne de Sulhi Bey’den almış olduğum ev var. Ne de 500 bin dolar. Bunu kanıtlayan olursa Taksim meydanında etek giyer gezerim.

Bunlar ayıp şeyler. Biz ayrılalı 10 sene olmuş ve ben hala olağanüstü mağdur ediliyorum. İki çocuğumuz var diye edebimizi, adabımızı bozmadık. Hiçbirşey demedik ama susmakla çok ağır bedeller ödedik. Şimdi bugün aradan 10 yıl geçiyor ve benle alakası olmayan bir durumda ayrılık yaşarken yine bana laf geliyor. Biz Sibel’le öyle bir şekilde ayrıldık ki şimdi çıkıpta bunları mı detaylandıralım, anlatalım. Biz kurban olduk, geçti.

Ben Sibel Hanım’dan Sarıyer'deki ortak aldığım evi aldım. İnsanlar bu kadar ciddi ithamlarda bulunduğu zaman belge ortaya koymalılar ki inandırıcılığı olsun. Yazık! Çocuklar dün bendelerdi. Onlara yazık, ben zaten hiç birşey yapmadığım halde korkunç ağır bedel ödedim. Şimdi bugün de olanlardan sonra e insaf artık, şöyle bir dönüp baktığınızda benden büyük zararı kim görmüş. Aslan gibi adamım, 17 yaşından beri bu piyasadayım, 86’dan beri filmlerde yer alarak Türkiye standartlarında hiçbir şeye muhtaç olmadım ama biz yerden yere vurulduk, onu da sineye çektik. Çünkü ben annesiz babasız büyüdüğüm için, çocuklara geçmişte yaşanılanlarla zarar gelmesin istedim. Böyle birşey olmaz.

Ben de konuşurum fakat çok üzülünür, çok kırılınır, çok incinilir. Fakat ben kendi mağduriyetimi dile getirirken gerçek de olsa birilerini mağdur edemiyorum. Yapım böyle, etseydim 10 yıldır ederdim. Kafamız ezildikçe ya sabır deyip yine susuyoruz.”

“Kimseden para almadım!”

Hakan Ural, Sulhi Aksüt’ün iddialarına yalanladı. Ural “10 yıl önce eşinden ayrılırken para almadığını açıkladı. Sibel Can ise 1999 yılında eşinin telefonlarını dinlettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemede “Eski eşim Hakan Ural’a boşanma protokolü gereği 1 milyon dolar ödemeyi üstlenip, bunun 600 bin dolarını ödedim” savunmasıyla dikkat çekmişti.

‘Kasadan 200 bin dolar almış’

Sibel Can’ın açıklamalarıyla, dava dilekçesindeki iddialarının birbirinden farklı olduğu ortaya çıktı. Daha önce medyada yer alan “Sulhi Aksüt’ten evdeki kasayı boşalttığı için boşanıyor” iddialarını yalanlayan Sibel Can’ın dava dilekçesinde ise “Evdeki kasa boşaltılmış, içinden 200 bin dolar alınmış” ifadesinin bulunduğu öğrenildi. Yine medyaya yaptığı açıklamada “Sulhi Aksüt, çocuklarıma her zaman çok iyi bir baba oldu. Çocuklarıma hep iyi davrandı” şeklinde açıklamalar yapan ünlü şarkıcının, dava dilekçesinde ise “Çocuklarımı dövdü, hakaret etti” şeklinde ifadelerin bulunduğu söyleniyor. Bu arada kasanın boşaltıldığını iddia eden Sibel Can’ın bu konuda bir şahit gösteremediği de belirtiliyor. Boşanma karşılığı eşi Sulhi Aksüt’ten para-mal istemediğini söyleyen Can’ın dava dilekçesinde para talebinde bulunduğu, ancak Aksüt’ün buna yanaşmadığı öğrenildi.