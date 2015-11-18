'500 bin çocuk beslenemiyor'



Birleşmiş Milletler, Yemen’de beş yaşın altındaki 500 binin üzerinde çocuğun, ağır beslenme yetersizlikleri nedeniyle hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Genel Müdürü Anthony Lake tarafından yapılan açıklamada, beslenemedikleri için çocukların gelişim süreçlerinin etkileneceğini ve az gelişmiş çocukların sayısında artış olacağına dikkat çekti.

Anthony Lake, çocukların yetersiz beslenme sonucu bedenlerinin uygun boyutlarda gelişemeyeceğini ancak aynı zamanda bilişsel gelişimlerinin de etkileneceğini ve bunun da tüm toplum için büyük bir yük olacağını vurguladı.

UNICEF Genel Müdürü Lake, yetersiz beslenmenin dramatik bir hal almasının sebebinin, çatışmalar nedeniyle insani yardımların ülkeye ulaştırılamaması olduğunu ifade etti. UNICEF ve diğer yardım kuruluşlarının yardımlarının engellendiğini belirten Lake, mevcut durumun günden güne kötüleştiğine dikkat çekti, en acil sürede ülkede siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Yemen'de 2014 Eylül ayından bu yana Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur El Hadi'ye bağlı birlikler ile Şii Husiler ve eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i destekleyen gruplar arasında çatışmalar devam ediyor. Mart ayından bu yana Suudi Arabistan öncülüğünde bir koalisyon ülkedeki Husi mevzilerine hava saldırıları düzenliyor. BM'nin verilerine göre, ülkede yarısından fazlası sivil olmak 5 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Ülkenin yüzde sekseninin insani yardımlara muhtaç olduğu belirtiliyor.