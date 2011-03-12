-50 YILLIK BAŞKANLIĞA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, ikna edilmesi üzerine, 50 yıldır yürüttüğü genel başkanlık görevine gözyaşlarıyla veda etti. Sağlık-İş'in 18. Olağan Genel Kurulu, İçkale Otel'de toplandı. Başoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, salona girerken delegelerce ayakta alkışlandı. Delegelere hitap ederken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Başoğlu, sendika genel başkanlığına 25 yaşında seçildiğini ve 75 yaşında da bu görevi yürüttüğünü söyledi. ''Bazıları ittifak yaparak 'artık Başoğlu'nu çöpe atalım' dedi. Bunu yaparken de yaşlılığımı bahane ettiler'' diyen Başoğlu, günlerdir aday olmaması için baskı altında olduğunu kaydetti. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun da aday olmaması için kendisine telkin ve tavsiyede bulunduğunu anlatan Başoğlu, 50 yıl alnının akıyla sendikayı idare ettiğini, güzel işler yaptıklarını, işçinin aidatını iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Kendisinin gidecekse mücadele ederek gitmek istediğini belirten Başoğlu, ''Size 50 yıl hizmet veren bir insanı sandığa gömecekseniz gömün. Bana 6 aydır sendikada iş yaptırmadılar'' dedi. Telkinler üzerine aday olmamaya karar verdiğini açıklayan Başoğlu, aslında kendisinin mücadele etmeye, gerekirse yenilmeye razı olduğunu söyledi. Başoğlu, ''Sezar'ın bir, benim 10-100 Brütüs'üm vardı. 'Başoğlu, hasta, yaşlı' dediler. Herkes yaşlanabilir, hastalanabilir. Bakalım, görelim ne yapacaklar. Allah, bu sendikanın bayrağını dik tutsun'' diye konuştu. Başoğlu'nun konuşması sırasında Mustafa Kumlu ve bazı delegelerin de gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Kumlu da konuşmasında, böyle genel kurullar yapmaya alışık olmadıklarını söyledi. Yıllardır sendikacılığa hizmet veren Başoğlu'nun, görevi bırakma konusunda kendilerini kırmadığını dile getiren Kumlu, ''Her işin bir sonu var. Kırmadan dökmeden bunu tamamlamak önemli. Kendisi bize abiliğe devam edecek'' dedi.