50. yılında daha yolun başında

Fotoğraf sanatçısı İsa Çelik, sanatında geride bıraktığı yarım asrı, ''50. Sanat Yılı'' adını verdiği sergiyle kutluyor.



Mersin Fotoğraf Derneğinde, 28 Kasımda açtığı ''50. Sanat Yılı'' sergisi devam eden sanatçı İsa Çelik, sanat yaşamı boyunca fotoğrafın yanı sıra öyküler yazdığını, heykel yaptığını, seramikle uğraştığını, sinema filmlerinde rol aldığını, çizgi filmler yaptığını çok sayıda kitap kapağına imza attığını anlattı.



Fotoğrafa 14 yaşındayken 1958 yılında başladığını ifade eden Çelik, ''Daha çok insan olmak üzere her türlü fotoğraf çekiyorum. Ama insan fotoğrafı beni daha çok ilgilendiriyor. Hikayelerimde ne yazdıysam fotoğraflarımda onu işledim. İnsan ne yaparsa kendini oluşturmaya çalışır. Ne yazıda, ne fotoğrafta, ne resimde 'şunun gibi olsam' demedim, kendim gibi olmaya çalıştım. Geldiğim noktayı hiç yeterli görmüyorum. Daha yolun başındayım, yol uzun eğer ömür yeterse...'' dedi.



Mersin'in Gülnar ilçesinde doğan Çelik, geçen yaz çıkan yangının kendisini çok etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:



''Yangın çıktığında orada olmak istedim ancak olamadım. Önümüzdeki günlerde gideceğim. Ama şimdi görsem çok perişan olacağımı biliyorum. Çünkü orada yananlar sadece ağaçlar değildi. Benim çocukluğum, geçmişim yandı. Hepimizin geleceği yandı. Orada birkaç bin ağaç veya birkaç bin hektar orman değil, anılarım yandı.''



Sanatla uğraşan gençlere bol bol şiir okumalarını öneren Çelik, ''Her şey şiirli olmalı. Ne yaparsanız yapın; bu fotoğraf da olabilir, resim veya heykel olabilir. Bunlar hep şiir tadında olmalı'' dedi.



İsa Çelik kimdir?



Mersin'in Gülnar ilçesinde Gülnar'da 1944'de doğan Çelik, ''İnsan'' adlı ilk sergisini 1973'te açtı. Bugüne kadar çok sayıda kişisel sergi açan Çelik, UNESCO'ya bağlı Uluslararası Fotoğraf Federasyonu (FIAP) ''Artist of FIAP'' (AFIAP) unvanına sahip.



İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) onur üyesi olan Çelik, aynı zamanda Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği (PTFD) üyesi.



Bugüne dek çok sayıda afiş, poster, kitap, plak ve kaset kapağı, çocuk kitabı illüstrasyonu uygulamaları yapan Çelik, ayrıca öykü de yazıyor.