50 yıldır kız çocuklarının en yakın arkadaşı: BARBİE

Yeni sezonda Barbie tasarımlı 100’ün üzerinde çeşit ve 40 bini aşkın ürün tüm Boyner mağazalarında satılacak. Bu işbirliğini kutlamak için Barbie’nin Doğu Avrupa, Ortadoğu, Yunanistan, Afrika ve Hindistan Direktörü Jonathan Hughes, Türkiye’ye geldi. Hepimizin hayatına bir dönem girmiş olan oyuncağın hikâyesini, lisanslı ürünlerinin dünyasını ve tüm dünyada bir moda ikonu olarak popülaritesini Hürriyet gazetesinden Sibel Arna'ya anlattı.





Barbie fenomenini siz nasıl tanımlıyorsunuz? Oyuncak mıdır, çok daha fazlası mı?





- Oyuncak olarak başladığı bir gerçek. Ancak yaratıldığı günden itibaren oyuncak kavramının çok ötesine geçtiği de doğru. Bir annenin, kızı Barbara için yarattığı bir bebek Barbie. Ama aslında yetişkin bir kız. Bu kız aracılığıyla, çocukların hayal gücüne hitap ediliyor. Ve yaratıldığı ilk günden beri moda ikonu. İlk Barbie’nin bir bikini giydiğini biliyor musunuz?





Moda ikonu olması, 50 yıl önceden hesaplanmış bir hamle mi?





- Hesaplandı mı hesaplanmadı mı, tam olarak ne zaman moda ikonu oldu bunların cevabını vermek zor. Barbie kendi evrimi içinde bu gelişmeyi gösterdi. En önemli özelliği kültürlere kolay uyum sağlayabilmesi, girdiği her ülke kültürünün bir parçası olabilmesiydi. İlk yıllarında moda dünyasından ilham alarak değişiyordu. Şu anda gelinen noktada Armani, Barbie’yi giydiriyor ve genç tasarımcılar Barbie’den ilham alıyor.





50 yıllık başarısının sırrı nedir? Bu bebek neden hiç yaşlanmıyor?





- Çünkü zamana ayak uydurabiliyor. Nasıl çocuklar değişiyorsa, Barbie de değişiyor. 50 yıl önce Barbie Fun Club vardı. Şimdi Barbie’nin bir internet sitesi, blogu ve facebook profili var. Çağa ayak uydurmak DNA’sında var. Aynı zamanda nesilden nesile aktarılabilen bir miras.





İsteyene swarovski taşlı isteyene kalem silgi...





Barbie’nin kaç farklı alanda lisanslı ürünleri var?





- Ayakkabı, gözlük, kitap, spor ürünleri, elektronik, şekerleme, kırtasiye, okul malzemeleri, banyo ürünleri, mobilyalar, nevresim... Dergisi bile var. Aslında şöyle bir örnek verebilirim. Bir kız çocuğu sabah uyandığında Barbie nevresimli yatağından Barbie geceliği ile uyanır. Kahvaltısını Barbie tabaklarına koyar, dişlerini Barbie diş fırçası ile fırçalar, okula giderken Barbie ayakkabılarını giyer, Barbie çantasını takar, okulda Barbie defterine Barbie kalemi ile yazar, okuldan döner Barbie Scooter’ına biner, Barbie bebekleri ile oynar. Bir önemli nokta da tüm bu ürünlerin herkese hitap etmesi. Herkes bütçesine göre bir Barbie ürünü satın alabilir. Kimi Swarovski taşlarla süslü yüksek düzey bir moda markasından Barbie’li bir şeyler satın alır, kimi kalemi ve silgisiyle yetinir.





Dünya çapında en çok hangi lisanslı ürün satılıyor?





- Tekstil ve ayakkabı. Üçüncü sırada kırtasiye ve okul malzemeleri var.





Yeni bir Barbie yaratılırken nelere dikkat ediliyor?





- Çalışmalar bir yıl öncesinden başlıyor. Lisanslı ürünlerde ise tasarım yapılırken kullanılan bir kılavuz var. Bu kılavuz moda dünyasından ve trendlerden yola çıkarak hazırlanıyor. Los Angeles’taki tasarım bölümümüzde saçıyla ve cilt rengiyle ilgilenen ayrı bölümler var. Kelebek modaysa, Barbie’nin kıyafetleri de kelebekli olmalı.





Ya Barbie’nin pembe dünyasından bir gün sıkılırsak...





- Bu mümkün değil. Özellikle bu sezon pembe, eskinin siyahı gibi oldu. Pembe, Barbie ile eş anlamlı bir renk. Ve kız çocuklarının bir numaralı doğal tercihi. Yorulmak tabii ki mümkün. Bu sebeple özellikle yetişkin ürünlerinde pembenin dışına çıkmalarına izin veriyoruz. Mesela Boyner siyah ve gümüş renkte bir Barbie tişörtü üretti.





Barbie evliliğe karşı mı?





Barbie ile Ken günün birinde evlenebilir mi?





- Barbie zamansız bir kavram. Bu değerinin korunması önemli...





Yani evlenmeyecek.





- Sorun şu ki, Barbie hayatta evlenemeyecek kadar çok eğleniyor. Arabası var, uçağı var, isterse modacı, isterse manken oluyor. Ken ile de çok önemli, uzun bir geçmişi var.





Bugünün kız çocukları modadan anlıyor





Türkiye’de 14 farklı alanda Barbie lisanslı ürünler üretiliyor. Ancak tekstil konusunda bir üretici yoktu. Boyner Mağazacılık Genel Müdürü Aslı Karadeniz ve Jonathan Hughes da tekstil üretimi için doğru zamanın şimdi olduğunu düşünüyor. Çünkü on yıl öncesine göre bugünün kız çocukları moda konusunda çok daha hassas. Modayı anlıyorlar ve takip ediyorlar.





Barbie hakkındaki çarpıcı bilgiler:





Dünyada saniyede üç Barbie bebek satılıyor.





50 yıl içinde, bir milyar sattığı tahmin ediliyor.

İlk çıktığından bu yana yüzü 12 kez değişen Barbie’nin marka değeri 3 milyar dolar.

Bir milyar çiftten fazla ayakkabısı var.

3-6 yaş arası Amerikalı kız çocuklarının ortalama 12 Barbie bebeği var.

Hayat boyunca Barbie’nin 108 farklı mesleği oldu.

Gerçek ismi Barbie Millicent Roberts.

Bugüne kadar en çok satan modeli Rapunsel ve Ultra Hair adlı iki model. Ultra Hair modelinin saçları ayaklarına kadardı. Saçı ön planda olan modeller hep çok sattı.